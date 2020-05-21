Страхование старых и уникальных автомобилей: средний ущерб при столкновении с диким животным составляет 3000 евро

”Эстонцы предпочитают ездить на новых автомобилях, но от автомобилей и марок определенного возраста все же так легко не отказываются. В предложенном год назад на рынок и нацеленном на более старые легковые и коммерческие автомобили портфеле Liiklus+ как раз больше всего автомобилей 2006 и 2007 года выпуска. Треть же застрахованных автомобилей старше 15 лет. Если в первой возрастной группе находятся, главным образом, немецкие автомобили премиум-класса, то среди еще более старых застрахованных автомобилей около 20 процентов составляют особенные коллекционные автомобили, среди которых много так называемых ”американцев”, — пояснил руководитель продукта по страхованию автомобилей Эркки Сипп.

По словам страховщика, старейшим из застрахованных у них автомобилей является FORD MODEL Y 1934 года. Самыми редкими он как раз и считает уникумы с черным номерным знаком, которых в списке Seesam всего пять. Титул самого ценного из застрахованных автомобилей носит четырехдверный Aston Martin Rapide.

”Как правило, наиболее популярными являются именно старые американские автомобили и их страхуют по полгода, с весны до осени. А еще по дорогам Эстонии бегают автомобили таких интересных марок как Plymouth, GMC, Cadillac, Buick и Dodge. Самым захватывающим экземпляром последней марки, конечно же, является Viper”, — рассказал Сипп о самых популярных коллекционных автомобилях.

Поскольку численность диких животных постоянно растет и период весеннего гона заставляет животных больше перемещаться, то именно связанный с дикими животными ущерб стал в последние годы более частым. Это, по словам страховщика, является и причиной того, почему владельцы старых автомобилей больше всего хотят получить защиту именно от этого риска.

На проблемы с дикими животными указывает и то, что в рамках страхования Liiklus+ за последний год чаще всего возмещался ущерб, обусловленный столкновением с дикими животными. Средняя сумма ущерба при столкновении дикого животного и автомобиля составляет около 3000 евро.

”Самый дорогостоящий ущерб старому автомобилю был причинен стильному BMW 1987 года — так называемому ”акульему носу”. Наезд сзади перед светофором закончился для коллекционного автомобиля ущербом в размере 5000 евро. Возмещения, связанные со старыми коллекционными автомобилями, зачастую более крупные, потому что запчасти найти сложно, а также дороже стоят предназначенные для восстановленных классических автомобилей оригинальные части корпуса, декоративные молдинги, фары, стекла и сам ремонт”, — пояснил Сипп.