Страхование SEB: значительная часть страховых случаев происходит во время игр с мячом

На лечение травм, полученных вследствие занятий упомянутыми видами спорта, уходит в среднем 44 дня. Наиболее распространенная травма − перелом пальцев рук или ног, средний возраст получивших спортивные травмы составляет 36-37 лет, и в 74% случаев пострадавшими являются мужчины.

Специалист по страхованию жизни SEB Elu- ja Pensionikindlustus Кирсти Вирак: ”Прослеживается четкая тенденция, что рост популярности спорта сопровождается ростом удельного веса спортивных травм. Согласно нашей статистике, за 10 лет период лечения травм увеличился приблизительно на неделю. Несмотря на то что половину всех спортивных травм по-прежнему получают в ходе игр с мячом, в статистике все чаще фигурируют новые виды спорта, такие как горные лыжи, катание на сноуборде, трюковом велосипеде (ВМХ), руле, самокате и роликах. Статистика страховых случаев отражает и рост популярности таких требующих выносливости спортивных дисциплин, как марафоны, ультрамарафоны, триатлон и т.п.”.

В соответствии со статистикой страхования жизни SEB, в последние 10 лет спортивные травмы остаются одной из основных причин наступления страховых случаев, составляя более трети всех несчастных случаев.