Страхование каско: услуга автопомощи полезнее, чем вы думаете

На самом деле, страховая защита автопомощи намного шире, и очень часто люди об этом не знают. Руководитель отдела страхования каско IIZI Кристийна Койтла дает советы о том, когда услуга автопомощи может принести пользу.

В наше время никто, как правило, не ремонтирует самостоятельно автомобиль, остановившийся на полпути из-за поломки, потому что выяснение причины и ее устранение требует присутствия опытного специалиста. Оставшийся на дороге автомобиль следует транспортировать в автомастерскую, что, например, в случае автомобиля с автоматической коробкой передач является не такой уж простой задачей, и только лишь буксирным тросом тут не обойтись.

В таких ситуациях поможет бесплатная круглосуточная услуга автопомощи, прилагаемая к страховке каско, которой можно пользоваться как в Эстонии, так и в других европейских странах.

Когда Вы можете пользоваться услугой автопомощи?

”Самое распространенное мнение соответствует истине — услуга автопомощи действительно поможет починить лопнувшую шину, чтобы можно было продолжить поездку”, — прокомментировала Кристийна Койтла.