13.08.2019, 14:01

Страхование каско: услуга автопомощи полезнее, чем вы думаете


rus.delfi.ee
EST 13
Страхование каско: услуга автопомощи полезнее, чем вы думаете
IIZI

Широко распространено такое мнение, что услуга автопомощи, предлагаемая на основании договора страхования каско, полезна только лишь в том случае, если транспортное средство застрянет на дороге из-за лопнувшей шины.

На самом деле, страховая защита автопомощи намного шире, и очень часто люди об этом не знают. Руководитель отдела страхования каско IIZI Кристийна Койтла дает советы о том, когда услуга автопомощи может принести пользу.

В наше время никто, как правило, не ремонтирует самостоятельно автомобиль, остановившийся на полпути из-за поломки, потому что выяснение причины и ее устранение требует присутствия опытного специалиста. Оставшийся на дороге автомобиль следует транспортировать в автомастерскую, что, например, в случае автомобиля с автоматической коробкой передач является не такой уж простой задачей, и только лишь буксирным тросом тут не обойтись.

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В таких ситуациях поможет бесплатная круглосуточная услуга автопомощи, прилагаемая к страховке каско, которой можно пользоваться как в Эстонии, так и в других европейских странах.

Когда Вы можете пользоваться услугой автопомощи?

”Самое распространенное мнение соответствует истине — услуга автопомощи действительно поможет починить лопнувшую шину, чтобы можно было продолжить поездку”, — прокомментировала Кристийна Койтла.

Но автопомощь поможет и в случае разрядившегося аккумулятора автомобиля, что более актуально зимой в холодную погоду. В иное время могут происходить и другие ситуации, когда дальнейшее передвижение на транспортном средстве становится невозможным. Услуга автопомощи поможет, например, и в том случае, если транспортное средство застрянет в песке или съедет с дороги.

”Кроме того, Вас проконсультируют или прибудут на место также в случае дорожно-транспортного происшествия, чтобы оформить необходимые документы”, — добавила Койтла. В случае дорожно-транспортного происшествия люди зачастую не знают, кому об этом сообщать или куда звонить — и тогда полезно знать, что страховая услуга включает в себя консультирование по телефону и при необходимости прибытие на место, чтобы корректно оформить дорожно-транспортное происшествие, обеспечив тем самым беспроблемный процесс рассмотрения ущерба.

Кроме того, возникают такие проблемы, как заклинившие двери, пропавшие ключи от автомобиля, закончившееся топливо или случайная заправка неподходящим топливом. ”Следует считаться с тем, что прибытие автопомощи, консультирование и помощь являются бесплатными, но возможные ремонтные работы, привезенное топливо и расходы на ремонт шин оплачивает владелец автомобиля”, — подчеркнула руководитель отдела страхования каско IIZI. Например, в случае лопнувшей шины и отсутствия запаски Ваше транспортное средство будет отбуксировано в ремонтную мастерскую, где расходы на ремонтные работы и новую шину будете оплачивать Вы.

Знайте об условиях автопомощи

Помимо буксировки автомобиля, с места происшествия также транспортируются пассажиры. Если транспортное средство буксируется из-за поломки в автосервис или на охраняемую парковку, то пассажиры транспортируются в желаемое место назначения в пределах Эстонии. ”Транспортное средство буксируется до ближайшего автосервиса или охраняемой парковки, при этом счет за парковку также должен быть оплачен клиентом”, — добавила Койтла.

Памятка об услуге автопомощи:

При наступлении страхового случая по каско спрашивайте совета у страхового маклера и обязательно заказывайте услугу автопомощи через страховое общество.

Услугу автопомощи можно использовать для легковых автомобилей и фургонов, а у некоторых страховых обществ этой услугой могут пользоваться также владельцы мотоциклов.

Услуга автопомощи автоматически включена в страховку каско.

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