Страхование каско: услуга автопомощи полезнее, чем вы думаете

Но автопомощь поможет и в случае разрядившегося аккумулятора автомобиля, что более актуально зимой в холодную погоду. В иное время могут происходить и другие ситуации, когда дальнейшее передвижение на транспортном средстве становится невозможным. Услуга автопомощи поможет, например, и в том случае, если транспортное средство застрянет в песке или съедет с дороги.
”Кроме того, Вас проконсультируют или прибудут на место также в случае дорожно-транспортного происшествия, чтобы оформить необходимые документы”, — добавила Койтла. В случае дорожно-транспортного происшествия люди зачастую не знают, кому об этом сообщать или куда звонить — и тогда полезно знать, что страховая услуга включает в себя консультирование по телефону и при необходимости прибытие на место, чтобы корректно оформить дорожно-транспортное происшествие, обеспечив тем самым беспроблемный процесс рассмотрения ущерба.
Кроме того, возникают такие проблемы, как заклинившие двери, пропавшие ключи от автомобиля, закончившееся топливо или случайная заправка неподходящим топливом. ”Следует считаться с тем, что прибытие автопомощи, консультирование и помощь являются бесплатными, но возможные ремонтные работы, привезенное топливо и расходы на ремонт шин оплачивает владелец автомобиля”, — подчеркнула руководитель отдела страхования каско IIZI. Например, в случае лопнувшей шины и отсутствия запаски Ваше транспортное средство будет отбуксировано в ремонтную мастерскую, где расходы на ремонтные работы и новую шину будете оплачивать Вы.
Знайте об условиях автопомощи
Помимо буксировки автомобиля, с места происшествия также транспортируются пассажиры. Если транспортное средство буксируется из-за поломки в автосервис или на охраняемую парковку, то пассажиры транспортируются в желаемое место назначения в пределах Эстонии. ”Транспортное средство буксируется до ближайшего автосервиса или охраняемой парковки, при этом счет за парковку также должен быть оплачен клиентом”, — добавила Койтла.
Памятка об услуге автопомощи:
При наступлении страхового случая по каско спрашивайте совета у страхового маклера и обязательно заказывайте услугу автопомощи через страховое общество.
Услугу автопомощи можно использовать для легковых автомобилей и фургонов, а у некоторых страховых обществ этой услугой могут пользоваться также владельцы мотоциклов.
Услуга автопомощи автоматически включена в страховку каско.
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