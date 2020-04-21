Страх отступает? Число открываемых в Эстонии новых предприятий вновь стало расти

”Последние недели значительно изменили обычную жизнь многих эстоноземельцев. Удаленная работа из дома и социальная изоляция сильно повлияли на показатели оборота во многих отраслях, а вызванная чрезвычайным положением неуверенность притормозила и создание новых предприятий”, — рассказывает руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен. ”Хотя активность в плане основания новых предприятий не восстановилась полностью, все же прошлая неделя показала признаки того, что предпринимательство начинает приходить в себя. Если смотреть по уездам, то особенно заметно показал себя Тартуский уезд, где по сравнению с началом года было зарегистрировано на целых 30% больше предприятий. Эта статистика говорит о том, что, хотя обычная экономическая активность сильно нарушена, наша предприимчивость, смелость и находчивость никуда не исчезли, и сегодня делаются шаги в направлении того, чтобы идеи, имевшиеся ранее или возникшие во время кризиса, все же были реализованы. Это можно только приветствовать”, — добавил Леппянен.

Как и полагается IT-государству, ведущим сектором в росте новых предприятий является сектор инфотехнологий и услуг связи, доля которого в начале года составляла 14 процентов от всех основанных предприятий, а теперь выросла уже до 21 процентов. ”За одну лишь прошедшую неделю было создано 75 новых IT-предприятий, что является крупнейшим показателем с начала года”, — сказал Айнар Леппянен. Если создание предприятий торговли в целом уменьшилось на 13 процентов, то, к примеру, предприятий розничной торговли по почте и интернету было создано за прошлую неделю на 17 процентов больше, чем в начале года.

С точки зрения банка, изменился и процесс учреждения предприятий. ”Естественным элементом учреждения предприятия является открытие банковского счета, и хотя SEB уже три года предоставляет возможность открывать бизнес-счет через видеозвонок, этой возможностью пока что пользовались в среднем 15 процентов клиентов. Теперь же тенденция изменилась на прямо противоположную: общение с банком при помощи видеозвонка за последние недели возросло втрое, и лишь 15 процентов новых клиентов желают физически посетить отделении банка”, — рассказал Айнар Леппянен.