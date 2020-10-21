Столкновение с животным на дороге: что нужно знать о страховке

Статистически именно осенью происходит больше всего несчастных случаев с участием диких животных, чему способствует темное время суток, а также период гона у лосей и сезон охоты. В основном причинами ДТП становятся лоси, косули и кабаны, однако на дорогу выходят и другие животные и птицы. ДТП с участием животного может стать причиной серьезного ущерба вплоть до утилизации автомобиля. Как правило, от дорожного страхования в таком случае мало пользы, и компенсацией ущерба занимается страхование каско, однако есть ряд различий.

О каком животном идет речь?

Относительно страхования каско, следует помнить о том, что некоторые страховщики компенсируют ущерб без собственной ответственности только в случае столкновения с диким животным. ”Таким образом, перед заключением договора следует ознакомиться с перечнем видов ущерба, компенсируемого без собственной ответственности”, — подчеркивает Кяэрамеэс. К сожалению, на дорогу также может выбежать домашнее животное, крупный рогатый скот или же крупная птица. В последнем случае при столкновении сумма ущерба также может достигать нескольких тысяч евро. ”По этой причине для нас важно, чтобы страхование каско от IIZI гарантировало компенсацию без собственной ответственности, независимо от того, с каким животным или птицей столкнулся автомобиль”, — добавляет Кяэрамеэс.

Где произошло ДТП?

Страховщики также проводят различия между различными местами, где произошло ДТП. По данным Департамента шоссейных дорог, в Эстонии самыми опасными участками в плане вероятности столкновения с дикими животными преимущественно являются шоссейные дороги в окрестностях Таллинна и в меньшей степени — в окрестностях Тарту. В последнее время дикие животные забредают даже в города, например, не так давно в районе Хааберсти были замечены медведи. Следует помнить о том, что для некоторых страховщиков играет роль, произошло ДТП в населенном пункте или же за его пределами — то есть, может случиться так, что при столкновении в населенном пункте собственную ответственность платить всё же придется. ”Также важно, произошел страховой случай в Эстонии или за границей”, — добавляет Кяэрамеэс.