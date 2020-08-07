Столичное предприятие TLT довольно результатами тестирования электробуса

Для тестирования был выбран электробус фирмы Solaris Bus & Coach S.A. Четырехлетний электрический автобус Urbino 12, мощностью в 220 кВт, пассажиры могли видеть в Таллинне на троллейбусной линии № 4, а также на автобусных маршрутах № 4, 5, 10, 14, 16 и 43. По словам члена правления TLT Леннарта Вийкмаа, по данным производителя, электробус способен проехать без подзарядки 150 км, но тестовый период показал больший результат

”Мы тестировали электробус на разных маршрутах. В зависимости от количества пассажиров в автобусе, транспортное средство могло проехать без подзарядки от 170 до 180 км. Это, безусловно, очень хороший результат, но мы предпочли бы выбрать такой электробус, который способен проехать на одной зарядке более 200 км, так как в этом случае нам не придется менять транспортные маршруты и инвестировать в строительство пунктов быстрой зарядки электробусов”, — сказал Вийкмаа.

Вийкмаа добавил, что автобус с меньшей проходимостью можно использовать без дополнительных станций для подзарядки на коротких линиях. Он отметил, что тестируемый электробус отлично себя показал, держался в рамках заданного графика движения и обслуживал пассажиров точно также, как и обычные автобусы.

Член правления TLT отметил, что анализ эксплуатации электробуса показал, что транспортное средство является очень экономичным. ”Если сравнивать с дизельным автобусом, то затраты Urbino 12 в расчете на один километр были в 4 раза меньше. Один километр, пройденный электробусом, обошелся примерно в 0,09 евро, если взять за основу топливный компонент при нынешних ценах”, — сказал Вийкмаа и добавил, что эти данные доказывают, что обновление общественного транспорта Таллинна и использование новых технологий необходимы для того, чтобы идти в ногу со временем, заботиться об окружающей городской среде и оптимизировать расходы на содержание транспорта, а также, чтобы помочь Таллинну стать Зеленой столицей уже в 2022 году.

Вийкмаа добавил, что тестирование электробуса Solaris в Таллинне точно не будет последним. Необходимо протестировать решения и технологии от разных производителей. ”В прошлом году мы испытывали в Таллинне новый электрический автобус Mercedes-Benz eCitaro, а этим летом — электробус Solaris Urbino, и я могу подтвердить, что этим мы не ограничимся. Если раньше мы тестировали электробус в основном весной и летом, то сейчас ищем возможности тестировать электробус круглый год”, — сказал член правления TLT.