Стоит ли сейчас менять пенсионный фонд II ступени? Отвечает экспрет

Коронавирус привёл к значительному снижению мировых фондовых рынков. Его последствия ощущаются и в пенсионных фондах. Некоторые люди считают, что сейчас – самое время выбрать пенсионный фонд, который упал меньше, и перевести паи в него. Подходящее ли сейчас время для этого?
Ценные бумаги в пенсионных фондах можно в общих чертах разделить на акции и облигации. Цены на акции более резко реагируют на изменения направления рынка. Если период накопления достаточно продолжителен, целесообразно отдать предпочтение пенсионному фонду, который инвестирует все или большую часть пенсионных денег в акции, что позволяет добиться лучшего результата. В долгосрочной перспективе цены на акции росли быстрее, а доходность облигаций была более стабильной.
Именно длительный период накопления и большая доля акций в пенсионном фонде помогают выйти из рецессии и, таким образом, снова достичь плюса. Закон, вступивший в силу в прошлом году, дал пенсионным фондам II ступени в Эстонии возможность вкладывать больше средств в акции, что в конечном итоге это повысит ожидающийся рост пенсионных фондов Эстонии. Целесообразно ли сейчас, когда в мире сохраняется неопределённость, выбирать пенсионный фонд, который упал меньше, и направить деньги в него?
Спад сменится подъёмом
Возможность смены пенсионных фондов открывается три раза в год. Следующий период замены заканчивается в июле, но паи не будут обменяны до сентября. У фонда, который упал больше, вероятно, будет более высокая доля акций, и, как правило, принцип инвестирования такого фонда заключается в том, что любое падение рано или поздно сменится ростом. Поскольку спады обычно являются краткосрочными и на графике выглядят круче, чем подъёмы, никто не может предсказать сегодня, изменится ли ситуация осенью, и прекратится ли к этому времени серьёзный спад.
При переходе из фонда, инвестирующего главным образом в акции, в более консервативный фонд, инвестирующий преимущественно в облигации или в денежные средства, следует иметь в виду, что фонд, который больше инвестирует в облигации, хотя сейчас и упал меньше, но его потенциал роста также значительно ниже.
Очень трудно, а в некоторых случаях даже невозможно, компенсировать потери, которые возникают в результате такого обмена, потому что таким образом Вы принимаете уже возникший минус, но теряете и возможный рост в будущем.
Инвестируете ли Вы в фонд, соответствующий Вашему возрасту?
У большинства из нас ещё остаётся много времени до выхода на пенсию, и рынки смогут снова подняться. Цены на акции растут больше в долгосрочной перспективе. Однако перед самым выходом на пенсию текущее состояние рынков становится гораздо более важным, поскольку значительная сумма была собрана и должна быть сохранена.
Вот почему мы ещё раз подчёркиваем, что крайне важно быть в фонде, который соответствует Вашему возрасту. Чем больше лет остаётся до выхода на пенсию, тем смелее можно копить в фонде, инвестирующем в акции. Однако по мере приближения пенсионного возраста целесообразно постепенно сокращать долю акций.
А теперь — ответ на вопрос: что в условиях пандемии нужно сделать с Вашей пенсионной ступенью? Ответ прост — убедитесь, что Вы копите в фонде, который соответствует Вашему возрасту, и если это так, не беспокойтесь. Это верное практическое правило и в более спокойные времена — рынки растут и падают, но при наличии соответствующего возрасту фонда Вам не нужно беспокоиться о резких падениях или потерянных доходах.
Swedbank напоминает будущим пенсионерам, когда пора менять пенсионный фонд по возрасту. Чем человек моложе, тем большая доля акций может быть в фонде, а по мере приближения пенсионного возраста, мы рекомендуем снижать риски. Молодые люди в возрасте до 30 лет могут копить в Генерационном фонде, где доля акций автоматически уменьшается с течением времени, и в будущем не будет необходимости менять фонд.
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