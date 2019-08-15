Стоит ли надеяться на внеочередной рост пенсий? Пока неясно

”Бюджетные возможности государства, план роста пенсий и источники покрытия станут известны в ходе переговоров по бюджетной стратегии 2020 года в течение сентября”, — отметил он.

Внеочередной рост пенсии по старости на 10 евро обходится государству в примерно 30 млн евро в год, поэтому внеочередное поднятие пенсий на 50 евро означало бы расход в 150 млн евро, на 100 евро — в 300 млн евро, а на 200 евро — 600 млн евро ежегодно.

”Поскольку индексация пенсий происходит ежегодно, то и сумма на внеочередной рост пенсии по старости каждый год увеличивается на поаказетль индекса, то есть примерно 5-7%”, — отметил центрист.

Перед выборами в Рийгикогу Центристская партия обещала во внеочередном порядке поднять поднять пенсии на 100 евро, а EKRE — на 200.