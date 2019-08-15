Стоит ли надеяться на внеочередной рост пенсий? Пока неясно

Министр социальных дел Танель Кийк сказал Delfi, что целью правительства является провести внеочередное поднятие пенсий при первой возможности, но конкретно год или суммы на сегодняшний момент назвать невозможно.
”Бюджетные возможности государства, план роста пенсий и источники покрытия станут известны в ходе переговоров по бюджетной стратегии 2020 года в течение сентября”, — отметил он.
Внеочередной рост пенсии по старости на 10 евро обходится государству в примерно 30 млн евро в год, поэтому внеочередное поднятие пенсий на 50 евро означало бы расход в 150 млн евро, на 100 евро — в 300 млн евро, а на 200 евро — 600 млн евро ежегодно.
”Поскольку индексация пенсий происходит ежегодно, то и сумма на внеочередной рост пенсии по старости каждый год увеличивается на поаказетль индекса, то есть примерно 5-7%”, — отметил центрист.
Перед выборами в Рийгикогу Центристская партия обещала во внеочередном порядке поднять поднять пенсии на 100 евро, а EKRE — на 200.
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