Стоимость TransferWise вырастет до 3,5 миллиардов долларов

Благодаря выгодному предложению по денежным переводам, TransferWise быстро расширяется, и в настоящее время оказывает услуги как маленьким фирмам, крупным корпорациям, так и банкам. Так с компанией заключили договоры второй по величине банк во Франции BPCE, а также такие необанки как Monzo и bung, для того чтобы предлагать через услуги TransferWise денежные переводы своим 15 млн клиентам.

TransferWise позволяет выгодно совершать денежные переводы более в чем 170 странах. В Европе также есть дебетовая карточка, такие же услуги планируется расширить и в Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. TransferWise планирует в течение следующего года нанять дополнительно в свои конторы по всему миру 750 работников.

Партнер Lead Edge Capital Нирмэй Мехта сказал, что весь мир двигается к все большей прозрачности в бизнесе, и они также хотят быть частью этого. ”Международные денежные переводы являются частью огромного рынка, на котором до сих пор доминировали банки, осуществляющие денежные переводы по искусственно завышенной стоимости сделок и медленно”, сказал Мехта. ”TransferWise все это изменил. Наконец можно отправлять деньги в любую точку мира по комиссии, которая соответствует реальности”. По словам Мехта, не удивительно, что у компании уже пять миллионов клиентов. ”Следующий вызов для TransferWise — продолжать быстрый рост в ситуации, когда в Европе и Австралии, благодаря нормализации регуляций, комиссии за переводы станут прозрачными”, сказал Мехта.

Исполнительный директор и основатель TransferWise Кристо Кяэрманн подтвердил, что компания растет невероятно быстро, и инвестиции являются тому подтверждением. ”Нам не нужно постоянно собирать деньги, но мы с благодарностью следим за тем, что развитию нашей деятельности хотят помочь”, сказал Кяэрманн. ”Последний круг инвестиций дал новым инвесторам возможность присоединиться к нам, и в то же время выразить благодарность тем инвесторам, которые были с нами с самого начала”.

По словам Кяэрманна, восемь лет деятельности для TransferWise только начало. ”Показателем нашего направления являются деньги, которые наши клиенты экономят, благодаря низким дополнительным платам и прозрачной модели. Сейчас это уже миллиард фунтов в год, но сотни миллиардов еще впереди”, сказал Кяэрманн.

По оценке Кяэрманна, регуляции Европейского Союза, которые запрещают высокие комиссии, являются важным шагом в правильном направлении, и это также подтверждает правильность модели TransferWise. ”По оценке инвесторов, наша направленная на будущее модель является для клиентов лучшим решением”, сказал Кяэрманн. ”Мы работаем во имя того, чтобы такие же регуляции действовали бы во всем мире”.

TransferWise в цифрах

5 миллионов клиентов по всему миру, каждый месяц совершаются сделки в размере 4 миллиардов фунтов.

Каждый год TransferWise, благодаря низким комиссиям, экономит своим клиентам миллиард фунтов.

Примерно 20% сделок TransferWise совершаются фактически мгновенно, занимают по времени менее чем 20 секунд.

1600 направлений денежных переводов, 49 различных валют.

В 12 конторах компании по всему миру работает 1600 человек — в этом году компания планирует нанять еще 750 работников.

В марте прошлого года оборот компании за хозяйственный год вырос на 77% до 117 млн фунтов, и объем чистой прибыли до 6,2 млн фунтов.

TransferWise

Компания TransferWise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяярманном. На сегодняшний день у компании более четырех миллионов клиентов, которые ежемесячно с помощью платформы TransferWise переводят более чем три миллиарда евро, экономя при этом более трех миллионов евро каждый день.

TransferWise является одним из самых успешных инфотехнологических стартапов в мире, который на сегодняшний день привлек инвестиции на сумму 397 миллионов долларов. В числе инвесторов IVP, Old Mutual, Andresseen Horowitz, сэр Ричард Брэнсон, Valar Ventures и сооснователь PayPal Макс Левчин.