Стоимость товара в интернете намного ниже обычной? Это плохой знак, утверждает эксперт

Как сделать покупки в интернет-магазине безопасными?

1. Перед покупкой проверьте данные продавца. Не вводите данные своей карточки на неизвестной странице, не проверив бэкграунд продавца.

2. Взвесьте, заслуживает ли предложение доверия! Будьте осторожны с чересчур заманчивыми предложениями. Как правило, если цена интересующего товара в несколько раз меньше обычной, это — плохой знак.

3. Выясните, является продавец частным или юридическим лицом. Для этого посмотрите, на какой банковский счёт необходимо перевести деньги за продукт или услугу (на счёт физического лица или компании), и проверьте, зарегистрирована ли компания в Коммерческом регистре. Если продавец является частным лицом, товар или услуга не подлежат правовой защите, и права потребителей на такую сделку не распространяются. В случае проблем при покупке у частного лица, нет оснований обращаться в Департамент защиты прав потребителей.

4. На странице любого надёжного электронного магазина должна иметься исчерпывающая информация о продавце. На веб-сайте должны быть указаны название компании, местонахождение, адрес электронной почты и номер телефона, чтобы можно было связаться с продавцом в случае возникновения проблем.

5. Убедитесь, что Вы можете при необходимости вернуть товар. На сайте интернет-магазина должно быть чётко указано описание процесса покупки: каковы обязанности и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, сроки и варианты доставки. Также должны быть указаны условия возврата товара. Историю эстонских интернет-торговцев можно изучить на сайте Департамента защиты прав потребителей.

6. Отдавайте предпочтение продавцам, которые присоединились к программе безопасных покупок в интернете. Решения для безопасных покупок в интернете обеспечивают двойную защиту при совершении покупок в онлайн-магазинах. На веб-сайтах интернет-магазинов, присоединившихся к программе, Вы можете видеть логотипы Mastercard SecureCode и Verified by Visa.

7. Однако перед оплатой в онлайн-магазине убедитесь, что Вы присоединились к программе интернет-покупок, и что лимиты Вашей карточки соответствуют Вашим потребностям, чтобы покупки стали ещё более безопасными. Сделать это можно в интернет-банке.