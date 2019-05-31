Стоимость отопления в Таллинне должны вскоре снизить
Госкомпания Enefit Green снизила на 35% стоимость производимой на Ируской ТЭЦ теплоэнергии за счет увеличения стоимости услуги по сжиганию мусора, передает rus.err.ee.
Госкомпания Enefit Green снизила на 35% стоимость производимой на Ируской ТЭЦ теплоэнергии за счет увеличения стоимости услуги по сжиганию мусора, передает rus.err.ee.
Поставщик тепла столице - компания Utilitas Tallinn - обещает в ближайшее время подать заявку в Департамент конкуренции с новыми ценами.
Как сообщила госкомпания Enefit Green, новая цена будет действовать с начала мая. Снижение конечной цены для потребителей будет более скромным
"Новость о том, что Enefit Green снизила цену, очень хорошая. В настоящее время мы готовим свое ценове предложение, которое должен одобрить Департамент конкуренции", — сказала руководитель маркетингового и коммуникационного отдела Utilitas Ольга Петрова.
Новую цену для жителей Таллинна компания Utilitas обещает обнародовать на следующей неделе.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.