31.05.2019, 18:02

Стоимость отопления в Таллинне должны вскоре снизить


rus.delfi.ee
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Ruhnu elektritootmine
фото иллюстративноеFoto: AIN ALVELA

Госкомпания Enefit Green снизила на 35% стоимость производимой на Ируской ТЭЦ теплоэнергии за счет увеличения стоимости услуги по сжиганию мусора, передает rus.err.ee.

Поставщик тепла столице - компания Utilitas Tallinn - обещает в ближайшее время подать заявку в Департамент конкуренции с новыми ценами.

Как сообщила госкомпания Enefit Green, новая цена будет действовать с начала мая. Снижение конечной цены для потребителей будет более скромным

"Новость о том, что Enefit Green снизила цену, очень хорошая. В настоящее время мы готовим свое ценове предложение, которое должен одобрить Департамент конкуренции", — сказала руководитель маркетингового и коммуникационного отдела Utilitas Ольга Петрова.

Новую цену для жителей Таллинна компания Utilitas обещает обнародовать на следующей неделе.

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