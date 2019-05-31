Стоимость отопления в Таллинне должны вскоре снизить

Поставщик тепла столице - компания Utilitas Tallinn - обещает в ближайшее время подать заявку в Департамент конкуренции с новыми ценами.



Как сообщила госкомпания Enefit Green, новая цена будет действовать с начала мая. Снижение конечной цены для потребителей будет более скромным



"Новость о том, что Enefit Green снизила цену, очень хорошая. В настоящее время мы готовим свое ценове предложение, которое должен одобрить Департамент конкуренции", — сказала руководитель маркетингового и коммуникационного отдела Utilitas Ольга Петрова.



Новую цену для жителей Таллинна компания Utilitas обещает обнародовать на следующей неделе.