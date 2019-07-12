12.07.2019, 09:45

Стоимость недвижимости в Эстонии достигла самого высокого уровня в истории


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Kesklinna uusarendused
Kesklinna uusarendusedFoto: Rauno Volmar

В Эстонии установились самые высокие в истории цены на недвижимость — средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах в июне выросла на 7,8% и остановилась на рекордном уровне — 1544 евро за квадратный метр.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что сейчас эстонский рынок недвижимости удивляет множеством парадоксов. ”В малых городах активность со сделками достаточно низкая, на вторичном рынке Таллинна и Тарту, безусловно, также не лучшие времена, однако безудержное стремление молодых семей приобрести именно новую квартиру вызывает рост стоимости сделок в крупных городах”, — пояснил он.

”Количество сделок с жилой площадью демонстрирует, скорее, незначительную направленность к снижению, тем не менее, цены растут, хотя при этом ликвидность коммерческой недвижимости весьма низкая. Эти тенденции не вызывают чрезмерного доверия по отношению ко всему рынку в целом”, — поделился своим мнением Сооман. ”В идеале рынок недвижимости мог бы напоминать нечто вроде четырехприводного внедорожника, все четыре колеса которого являются ведущими, однако в настоящий момент нет уверенности даже в том, что функционирует более одного ведущего колеса”, — добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в мае, по корригированным сведениям, составлял 1432 евро/м². Если в мае нынешнего года в индексированных городах было заключено 1420 сделок с квартирной собственностью, то в июне их количество достигло 1257.

Для сравнения: в июне 2018 года в индексированных городах были совершены 1404 сделки с квартирной собственностью.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, нынешний индекс превышает его на 1,4 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 147 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

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