Стоимость недвижимости в Эстонии достигла самого высокого уровня в истории

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что сейчас эстонский рынок недвижимости удивляет множеством парадоксов. ”В малых городах активность со сделками достаточно низкая, на вторичном рынке Таллинна и Тарту, безусловно, также не лучшие времена, однако безудержное стремление молодых семей приобрести именно новую квартиру вызывает рост стоимости сделок в крупных городах”, — пояснил он.

”Количество сделок с жилой площадью демонстрирует, скорее, незначительную направленность к снижению, тем не менее, цены растут, хотя при этом ликвидность коммерческой недвижимости весьма низкая. Эти тенденции не вызывают чрезмерного доверия по отношению ко всему рынку в целом”, — поделился своим мнением Сооман. ”В идеале рынок недвижимости мог бы напоминать нечто вроде четырехприводного внедорожника, все четыре колеса которого являются ведущими, однако в настоящий момент нет уверенности даже в том, что функционирует более одного ведущего колеса”, — добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в мае, по корригированным сведениям, составлял 1432 евро/м². Если в мае нынешнего года в индексированных городах было заключено 1420 сделок с квартирной собственностью, то в июне их количество достигло 1257.

Для сравнения: в июне 2018 года в индексированных городах были совершены 1404 сделки с квартирной собственностью.