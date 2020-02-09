Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 3,21%, до 10,114 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавляет 3,28%, достигая 10,132 тысячи долларов.

Курс биткойна поднимется до $15 000 к середине 2020 года, считает сооснователь венчурного фонда Kenetic Capital Джехан Чу в интервью CNBC. По его мнению, грядущий халвинг, паника из-за вспышки коронавируса и глобальная экономическая нестабильность создают идеальные условия для роста цены первой криптовалюты, пишет РБК.

”Халвинг Bitcoin, колебания на фондовом рынке и недавний рост, вызванный страхом перед пандемией, являются еще одним напоминанием о том, что первая криптовалюта значительно менее рискованный актив и предлагает потенциально огромную прибыль. Биткойн готов к рывку до $15 000, это случится к середине 2020 года”, — объяснил Джехан Чу.