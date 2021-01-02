Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов, в 2021-м ему прогнозируют рост до 300 000

Новый исторический максимум составил 31 180 долларов, пишет РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, минуты спустя, к 15:38 по Эстонии, биткоин опустился до 30 834 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — до 30 880 долларов.

Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 процентов глобального рынка криптовалют) взлетела в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.

В конце декабря бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс спрогнозировал, что в 2021 году курс биткоина поднимется до $100 тыс. Такой сценарий эксперт назвал "консервативным", отметив, что при благоприятных обстоятельствах возможен рост BTC до $200-300 тыс., пишет РБК.

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