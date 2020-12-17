17.12.2020, 08:20
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Цена на биткоин в четверг, 17 декабря, вновь побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance.
Цена на биткоин в четверг, 17 декабря, вновь побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance.
Так, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $22 тыс. На пике цена поднималась до $22,148 тыс.
Как передает РИА ”Новости”, в четверг данная цифровая валюта выросла в цене более чем на 13%.
17 декабря сообщалось, что цена биткоина достигала $21,29 тыс. — это предыдущий исторический максимум.
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