17.12.2020, 08:20

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

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Bitcoin
Foto: Oliver Tsupsman

Цена на биткоин в четверг, 17 декабря, вновь побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance.

Так, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $22 тыс. На пике цена поднималась до $22,148 тыс.

Как передает РИА ”Новости”, в четверг данная цифровая валюта выросла в цене более чем на 13%.

17 декабря сообщалось, что цена биткоина достигала $21,29 тыс. — это предыдущий исторический максимум.

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