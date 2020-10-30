Stockmann запускает новую линейку продуктов, чтобы удовлетворить растущую тенденцию приготовления пищи дома

”Тенденция увеличения покупок свежего мяса и рыбы, овощей и соусов стала набирать силу в связи с весенней чрезвычайной ситуацией”, — отмечает Майрика Юханди, директор по продажам универмага Stockmann.

По ее словам, данные о продажах продуктов питания показывают, что люди стали больше готовить еду дома сами, экспериментируя с новыми вкусами. ”Покупается меньше консервов и готовой продукции, больше свежих и более специфических продуктов. Например, увеличились продажи соусов различных национальных кухонь, местных мясных и рыбных продуктов, а также сырья, с которым, вероятно, раньше не было времени или умений экспериментировать дома”, — отмечает Юханди. Она называет, например, морепродукты, трюфелевые грибы и экзотические фрукты.

”Это очень позитивная тенденция, и поэтому мы начали разработку продуктов в сотрудничестве с шеф-поваром ресторана Mon Repos Владиславом Дьячуком, чтобы предложить людям новые идеи для приготовления пищи дома для семьи и друзей”, — отмечает Юханди.

Идея собственной линейки продуктов Stockmann состоит в том, чтобы вдохновить жителей на приготовление чего-то, что до сих пор казалось только вотчиной ведущих ресторанов. ”Владислав вместе с поварами нашего продуктового отдела работал над разработкой продукта в течение двух месяцев, и был создан продукт ресторанного качества, который можно приготовить дома всего за несколько минут”, — отмечает Юханди.

”В качестве сырья мы выбрали выращенных в Эстонии перепелов и приготовили из них предварительно запеченный продукт, то есть перепелиное филе с начинкой из черного трюфеля, которое нужно запекать дома около десяти минут, и еда готова”, — говорит шеф-повар Владислав Дьячук, успешно представлявший Эстонию на престижном кулинарном конкурсе Bocuse d'Or.

Дьячук считает, что местное эстонское сырье с каждым годом привлекает все больше внимания, а также расширяются навыки людей в приготовлении наших даров на домашней кухне. По его мнению, эстонский перепел — один из самых выдающихся и интересных видов сырья, популярность которого только начинает набирать обороты.