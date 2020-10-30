30.10.2020, 10:54

Stockmann запускает новую линейку продуктов, чтобы удовлетворить растущую тенденцию приготовления пищи дома


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Stockmann запускает новую линейку продуктов, чтобы удовлетворить растущую тенденцию приготовления пищи дома
Foto: Stockmann

Сегодня универмаг Stockmann представил первый продукт новой линейки продуктов, созданный в сотрудничестве с ведущим шеф-поваром Владиславом Дьячуком, цель которого — привнести опробованные в лучших ресторанах вкусы и в домашнюю кухню. По словам директора по продажам универмага Stockmann Майрики Юханди, за последние шесть месяцев тенденция к приготовлению пищи дома быстро выросла, и об этом также свидетельствуют показатели продаж продуктового отдела.

”Тенденция увеличения покупок свежего мяса и рыбы, овощей и соусов стала набирать силу в связи с весенней чрезвычайной ситуацией”, — отмечает Майрика Юханди, директор по продажам универмага Stockmann.

По ее словам, данные о продажах продуктов питания показывают, что люди стали больше готовить еду дома сами, экспериментируя с новыми вкусами. ”Покупается меньше консервов и готовой продукции, больше свежих и более специфических продуктов. Например, увеличились продажи соусов различных национальных кухонь, местных мясных и рыбных продуктов, а также сырья, с которым, вероятно, раньше не было времени или умений экспериментировать дома”, — отмечает Юханди. Она называет, например, морепродукты, трюфелевые грибы и экзотические фрукты.

”Это очень позитивная тенденция, и поэтому мы начали разработку продуктов в сотрудничестве с шеф-поваром ресторана Mon Repos Владиславом Дьячуком, чтобы предложить людям новые идеи для приготовления пищи дома для семьи и друзей”, — отмечает Юханди.

Идея собственной линейки продуктов Stockmann состоит в том, чтобы вдохновить жителей на приготовление чего-то, что до сих пор казалось только вотчиной ведущих ресторанов. ”Владислав вместе с поварами нашего продуктового отдела работал над разработкой продукта в течение двух месяцев, и был создан продукт ресторанного качества, который можно приготовить дома всего за несколько минут”, — отмечает Юханди.

”В качестве сырья мы выбрали выращенных в Эстонии перепелов и приготовили из них предварительно запеченный продукт, то есть перепелиное филе с начинкой из черного трюфеля, которое нужно запекать дома около десяти минут, и еда готова”, — говорит шеф-повар Владислав Дьячук, успешно представлявший Эстонию на престижном кулинарном конкурсе Bocuse d'Or.

Дьячук считает, что местное эстонское сырье с каждым годом привлекает все больше внимания, а также расширяются навыки людей в приготовлении наших даров на домашней кухне. По его мнению, эстонский перепел — один из самых выдающихся и интересных видов сырья, популярность которого только начинает набирать обороты.

Перепелиное мясо поступает из эстонской перепелиной фермы Ярвеотса. По словам ее владельца Лембита Лийвамяэ, разведение перепелов имеет в Эстонии продолжительную историю и корни, восходящие к концу 1970-х годов. ”Эстонский перепел — это высококачественный продукт, который был основным сырьем второго блюда на престижном конкурсе лучших шеф-поваров Bocuse d'Or Europe, проходившем в Таллинне в октябре 2020 года. В результате этого эстонский перепел попал в конкурсное меню многих ведущих европейских поваров, и спрос на ценное сырье уже растет”, — отмечает фермер.

Перепелиное мясо богато белком и практически не содержит жира, а белковый состав перепелиного мяса включает все незаменимые аминокислоты, которые организм человека не в состоянии производить самостоятельно. Перепелиное мясо также богато витаминами и минералами, которые играют важную роль в метаболических процессах организма человека.

По словам Владислава Дьячука, мясо перепела — это питательное и полезное легкое мясо, которое слегка напоминает мясо дикой птицы, кролика и курицы.

Готовить блюдо очень просто: в набор входят два предварительно запеченных и приправленных перепелиных филе с трюфельной начинкой и соусом из красного вина. Задача домашнего повара — смазать филе перепела соусом и поставить в духовку на 11 минут. В то же время можно сосредоточиться на приготовлении гарнира по собственному выбору.

На презентации продукта были предложены такие закуски, как:

  • Обжаренный перепел с инжиром и черным трюфелем
  • Перепелиное яйцо легкого копчения с черным трюфелем
  • Паштет из гусиной печени, мангово-горчичный чатни и бриошь
  • Конфетти из желтой сливы, безе и сабайон из черного трюфеля
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