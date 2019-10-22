22.10.2019, 08:40

Stockmann рассматривает возможность продажи Lindex

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rus.delfi.ee
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Lindex esitles sügis-talv 2018 kollektsiooni
Foto: Meisi Volt

Финский торговый гигант Stockmann рассматривает возможность продажи сети магазинов одежды Lindex, пишет dv.ee со ссылкой на Reuters.

Вчера компания Stockmann объявила, что ищет способы изменить условия своих займов, чтобы иметь достаточно времени для принятия решения о том, стоит ли продавать сеть магазинов модной одежды Lindex.

Отмечается, что Lindex — единственный прибыльный сегмент Stockmann Group.

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