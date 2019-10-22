Stockmann рассматривает возможность продажи Lindex

Вчера компания Stockmann объявила, что ищет способы изменить условия своих займов, чтобы иметь достаточно времени для принятия решения о том, стоит ли продавать сеть магазинов модной одежды Lindex.

Отмечается, что Lindex — единственный прибыльный сегмент Stockmann Group.