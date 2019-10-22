Stockmann рассматривает возможность продажи Lindex

Финский торговый гигант Stockmann рассматривает возможность продажи сети магазинов одежды Lindex, пишет dv.ee со ссылкой на Reuters.
Вчера компания Stockmann объявила, что ищет способы изменить условия своих займов, чтобы иметь достаточно времени для принятия решения о том, стоит ли продавать сеть магазинов модной одежды Lindex.
Отмечается, что Lindex — единственный прибыльный сегмент Stockmann Group.
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