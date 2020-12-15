Stockmann: продажа универмагов не повлияет на клиентов, мы продолжим работу в тех же зданиях

Stockmann намеревается содержать универмаги в тех же зданиях, выступая уже не в роли их владельца, а в роли арендатора, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

"Stockmann обслуживает своих клиентов наилучшим образом. Это суть нашей стратегии. В Тампере и Турку, например, мы уже работаем в качестве арендаторов и для клиентов это не имеет значения", — сказал генеральный директор Stockmann Group Яри Латванен.

То, какую сумму испытывающая финансовые трудности компания хочет выручить от продажи зданий, ее представители пока не разглашают.

Значительных сокращений персонала план реструктуризации не предусматривает.