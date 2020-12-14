Stockmann продает здания универмагов в Таллинне, Риге и Хельсинки

В рамках плана санации Stockmann продаст здания универмагов в центре Таллинна, Риги и Хельсинки, пишет rus.err.ee.
Консультант по санации Stockmann Юрки Тяхтинен в понедельник отправил в Хельсинкский суд предложение плана санации.
Весной компания испытывала большие проблемы с ликвидностью, которые вызванный коронавирусом кризис только усугубил.
Из плана санации следует, что задолженность сети универмагов составляет почти 650 млн евро.
Как писали ”Деловые ведомости”, c 2010 года финансовые проблемы Stockmann лишь усугубляются.
Так, одним из неудачных решений стал слишком агрессивный подход на российском рынке, а также медленный запуск электронной торговли. Если Stockmann что-то приобретал, то сделки совершались за счет кредитных денег, что, в свою очередь, увеличивало долговую задолженность компании.
Пандемия коронавируса нанесла компании еще один удар, поскольку сильно упали показатели продаж: как бренда одежды Lindex, так и торговых центров в целом.
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