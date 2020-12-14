Stockmann продает здания универмагов в Таллинне, Риге и Хельсинки

Консультант по санации Stockmann Юрки Тяхтинен в понедельник отправил в Хельсинкский суд предложение плана санации.

Весной компания испытывала большие проблемы с ликвидностью, которые вызванный коронавирусом кризис только усугубил.

Из плана санации следует, что задолженность сети универмагов составляет почти 650 млн евро.

Как писали ”Деловые ведомости”, c 2010 года финансовые проблемы Stockmann лишь усугубляются.

Так, одним из неудачных решений стал слишком агрессивный подход на российском рынке, а также медленный запуск электронной торговли. Если Stockmann что-то приобретал, то сделки совершались за счет кредитных денег, что, в свою очередь, увеличивало долговую задолженность компании.

Пандемия коронавируса нанесла компании еще один удар, поскольку сильно упали показатели продаж: как бренда одежды Lindex, так и торговых центров в целом.