24.07.2020, 18:40
Stockmann по-прежнему терпит убытки
Несмотря на принятые меры жесткой экономии, Stockmann по-прежнему в убытках, свидетельствует полугодовой отчет финской компании, пишут "Деловые ведомости".
Несмотря на принятые меры жесткой экономии, Stockmann по-прежнему в убытках, свидетельствует полугодовой отчет финской компании, пишут "Деловые ведомости".
Как сообщает YLE, скорректированная операционная прибыль Stockmann в апреле-июне 2020 года составила минус 1.8 млн евро, тогда как год назад она была на уровне 16.2 млн евро.
Продажи компании во втором квартале текущего года сократились на 23% до 182.7 миллиона евро.
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