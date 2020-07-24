Stockmann по-прежнему терпит убытки

Как сообщает YLE, скорректированная операционная прибыль Stockmann в апреле-июне 2020 года составила минус 1.8 млн евро, тогда как год назад она была на уровне 16.2 млн евро.

Продажи компании во втором квартале текущего года сократились на 23% до 182.7 миллиона евро.