24.07.2020, 18:40

Stockmann по-прежнему терпит убытки


EST
Hullud Päevad Stockmannis
Hullud Päevad StockmannisFoto: Eero Vabamägi

Несмотря на принятые меры жесткой экономии, Stockmann по-прежнему в убытках, свидетельствует полугодовой отчет финской компании, пишут "Деловые ведомости".

Как сообщает YLE, скорректированная операционная прибыль Stockmann в апреле-июне 2020 года составила минус 1.8 млн евро, тогда как год назад она была на уровне 16.2 млн евро.

Продажи компании во втором квартале текущего года сократились на 23% до 182.7 миллиона евро.

Читайте также: