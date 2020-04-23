23.04.2020, 18:11

Stockmann открыл первый постоянный интернет-магазин товаров для дома


EST
Stockmann открыл первый постоянный интернет-магазин товаров для дома
Foto: Eero Vabamägi

22 апреля Stockmann открыл свой первый постоянный интернет-магазин, посредством которого универмаг начнет предлагать товары моды и товары для дома.

В ассортименте предлагается более 6000 различных изделий, в том числе, большое количество изделий моды для женщин, мужчин и детей, а также широкий выбор спортивных изделий. Среди товаров для дома найдется все необходимое – от посуды до мебели. Так как на дворе сейчас весна, предлагается и целый ряд различных изделий для садоводства. В своем интернет-магазине Stockmann сможет предлагать еще более широкий выбор брендов и изделий. В только что открытом магазине можно найти множество новых брендов, таких как, например, Tiger of Sweden, Eton, или бренды спортивной одежды Adidas by Stella McCartney, Under Armour и Peak Performance.

Доставка будет выполняться непосредственно со склада в Финляндии, и Stockmann обещает, что ее срок будет составлять 3-7 рабочих дней. Товар можно заказать в посылочный автомат как Omniva, так и Itella, и доставка посредством Omniva осуществляется бесплатно. Так как партнеры Stockmann по доставке в настоящее время сильно загружены, для окончательной доставки изделий клиенту может потребоваться немного больше времени.

Читайте также:

«Сейчас, когда большая часть универмага закрыта, для обеспечения полноценного обслуживания клиентов электронная коммерция играет важную роль. Stockmann уже давно планировал открыть свой интернет-магазин, однако в условиях чрезвычайного положения мы запустили его всего лишь за 3 недели. Для нас это только начало, и мы будем усердно работать для того, чтобы шоппинг в интернет-магазине для наших клиентов был еще более удобным, однако большой первый шаг в этом направлении уже сделан – мы открылись!» – сказал менеджер по финансам и развитию Stockmann Андрес Аланго.

В интернет-магазине Stockmann действует 30-дневное право на возврат, что несомненно представляет собой дополнительную ценность для покупателей, обеспечивая для них гибкость и чувство безопасности на случай, если изделие по какой-либо причине все-таки не подойдет.

Stockmann обращает внимание на то, что мы имеем дело с новым интернет-магазином финского универмага, нацеленным на клиентов из Эстонии и Латвии, который был запущен лишь за считанные дни. Именно поэтому языком интернет-магазина является английский. Условия и служба поддержки предоставляются на местном языке. Кроме этого мы советуем постоянным клиентам Stockmann при осуществлении покупок в интернет-магазине обязательно зарегистрировать номер своей карты клиента.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: