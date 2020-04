Stockmann открыл первый постоянный интернет-магазин товаров для дома

В ассортименте предлагается более 6000 различных изделий, в том числе, большое количество изделий моды для женщин, мужчин и детей, а также широкий выбор спортивных изделий. Среди товаров для дома найдется все необходимое – от посуды до мебели. Так как на дворе сейчас весна, предлагается и целый ряд различных изделий для садоводства. В своем интернет-магазине Stockmann сможет предлагать еще более широкий выбор брендов и изделий. В только что открытом магазине можно найти множество новых брендов, таких как, например, Tiger of Sweden, Eton, или бренды спортивной одежды Adidas by Stella McCartney, Under Armour и Peak Performance.

Доставка будет выполняться непосредственно со склада в Финляндии, и Stockmann обещает, что ее срок будет составлять 3-7 рабочих дней. Товар можно заказать в посылочный автомат как Omniva, так и Itella, и доставка посредством Omniva осуществляется бесплатно. Так как партнеры Stockmann по доставке в настоящее время сильно загружены, для окончательной доставки изделий клиенту может потребоваться немного больше времени.

«Сейчас, когда большая часть универмага закрыта, для обеспечения полноценного обслуживания клиентов электронная коммерция играет важную роль. Stockmann уже давно планировал открыть свой интернет-магазин, однако в условиях чрезвычайного положения мы запустили его всего лишь за 3 недели. Для нас это только начало, и мы будем усердно работать для того, чтобы шоппинг в интернет-магазине для наших клиентов был еще более удобным, однако большой первый шаг в этом направлении уже сделан – мы открылись!» – сказал менеджер по финансам и развитию Stockmann Андрес Аланго.

В интернет-магазине Stockmann действует 30-дневное право на возврат, что несомненно представляет собой дополнительную ценность для покупателей, обеспечивая для них гибкость и чувство безопасности на случай, если изделие по какой-либо причине все-таки не подойдет.

Stockmann обращает внимание на то, что мы имеем дело с новым интернет-магазином финского универмага, нацеленным на клиентов из Эстонии и Латвии, который был запущен лишь за считанные дни. Именно поэтому языком интернет-магазина является английский. Условия и служба поддержки предоставляются на местном языке. Кроме этого мы советуем постоянным клиентам Stockmann при осуществлении покупок в интернет-магазине обязательно зарегистрировать номер своей карты клиента.