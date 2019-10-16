Стипендию дают! Энергетический фонд ждет заявки от молодых людей из Ида-Вирумаа

Подавать заявки в Энергетический фонд талантливой молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте 7-19 лет. Ходатайствовать о поддержке можно, например, для участия в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, для совершенствования научных и технических знаний и приобретения инвентаря, связанного с увлечением. Заявку может подать сам молодой человек, его родители, учитель или руководитель кружка по интересам.

Открытый тур заявок уже двенадцатый, и за эти годы поддержку фонда получили 278 молодых человек из разных мест Ида-Вирумаа. ”Основная цель стипендии состоит в том, чтобы дать молодым людям возможность развивать свои таланты. Поддерживая талантливых и целеустремленных молодых людей сегодня, мы вносим вклад в будущее как региона, так и всего общества”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос.

Председатель правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст добавила, что сторонняя поддержка и признание важны для молодежи, это вдохновляет и мотивирует их. ”Мы призываем молодых людей подавать заявки и рассказывать о своих желаниях и целях вне зависимости от того, какого уровня в сфере своих интересов они достигли. Мы делаем выбор, исходя из прежних достижений молодых людей, а также и из того, как поддержка может способствовать достижению поставленных целей”,-сказала Эве Эаст.

Анкета-ходатайство и условия участия находятся на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа ЗДЕСЬ.