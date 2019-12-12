Стипендия в 400 евро, бесплатные обеды и проживание: как учатся студенты новой Академии Cleveron

Не боится ли сам Cleveron того, что ученики, которые за три года получат идеальное представление о том, как работает предприятие, в итоге устроятся на работу к какому-нибудь конкуренту? "Если бы мы боялись всех этих вещей, то мы и не смогли бы ничего сделать", — говорит соучредитель и исполнительный директор предприятия Арно Кютт. К тому же, не так просто сделать второй Cleveron, потому что к опытно-конструкторским работам в предприятии привлечены более сотни человек, которые, как правило, хорошо знают только свой узкий участок работы.

По словам Кютта, сначала обдумывали возможность вписать в договор об условиях обучения обязанность оставаться работать в Cleveron, но отказались от этого. "Мы решили этого не делать, поскольку это стало бы препятствием для некоторых очень талантливых. Поскольку мы эту обязанность не установили, я считаю, что мы получили более талантливых студентов, и мы попробуем сделать эту работу здесь такой привлекательной, что они захотят после остаться здесь", — говорит он.

После запуска Академии Cleveron некоторые другие технологические предприниматели приезжали в Вильянди посмотреть, как выглядит обучение у предприятия. "У них такая же проблема — они тоже хотят сделать отдельную специальность и интересуются, как мы сделали", — поясняет Кютт. По его мнению, обучение учеников запустилось очень хорошо. Студенты уже превзошли возложенные на них ожидания: за первые месяц-два они смогли заставить своих роботов работать.

"Мы установили какой-то срок — позволили оценить и им самим, — но они опередили этот срок и выполнили свои задачи лучше, чем они сами думали", — объясняет Кютт. С нового года ученики получат роботов размером с мотовездеход, которых они должны будут суметь сделать в первую очередь управляемыми на расстоянии и затем самодвижущимися уже на улице.

Хотя студенты тоже признают, что не могут еще сказать, хотят ли они через три года начать работать в Cleveron, они верят, что предприятие ждут впереди великие дела. В особенности с этим самым самодвижущимся автомобилем-курьером, в развитие которого вносят свой вклад и они.

По мнению молодых людей, однажды миром могли бы управлять роботы Cleveron. "Это немножко похоже на Apple — скоро мы будем продавать целую систему, а не только одну коробку", — объясняет один из студентов.