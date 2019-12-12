Стипендия в 400 евро, бесплатные обеды и проживание: как учатся студенты новой Академии Cleveron(2)
У Cleveron учатся самые самые толковые студенты робототехники, которые верят, что предприятие может стать новым Apple, пишет Eesti Päevaleht.
У Cleveron учатся самые самые толковые студенты робототехники, которые верят, что предприятие может стать новым Apple, пишет Eesti Päevaleht.
Хотя для Cleveron трехлетнее обучение 20 учащихся означает расходы в 700 000 евро, договор об условиях обучения не обязывает учеников ни к чему. Помимо того, что у них нет прямой обязанности в дальнейшем оставаться работать в Cleveron, они также не должны возвращать потраченные на них деньги, если обучение по какой-то причине придется прервать.
Учебный год для учеников Академии Cleveron начался как с развивающих социальные навыки предметов, таких как командная работа и саморуководство, так и с дающих профессиональные навыки программирования, дискретной математики и компьютерных систем.
В начале учебной недели два дня при помощи преподавателей частной вышей школы Mainor концентрируются на теории, в следующие три дня проходит практика под руководством работников Cleveron. Это позволяет студентам все больше входить в курс внутреннего устройства роботов, и не только строя их, но и знакомясь с уже изготовленными в Cleveron роботами.
Теоретические дни длятся с 10 часов утра до 4 часов вечера, но в практические дни ограничения по времени нет. По четвергам и пятницам студенты могут и в 6 часов вечера еще строить своих роботов в лаборатории.
Ученики не делают тайны и из того, что при поступлении в Академию Cleveron для них были важны и другие блага, которые предлагает предприятие — бесплатные обеды и проживание, ежемесячная стипендия в 400 евро и другие бонусы. Общежитие, где живут 16 учеников Академии Cleveron, находится в десяти минутах ходьбы от предприятия.
Не боится ли сам Cleveron того, что ученики, которые за три года получат идеальное представление о том, как работает предприятие, в итоге устроятся на работу к какому-нибудь конкуренту? "Если бы мы боялись всех этих вещей, то мы и не смогли бы ничего сделать", — говорит соучредитель и исполнительный директор предприятия Арно Кютт. К тому же, не так просто сделать второй Cleveron, потому что к опытно-конструкторским работам в предприятии привлечены более сотни человек, которые, как правило, хорошо знают только свой узкий участок работы.
По словам Кютта, сначала обдумывали возможность вписать в договор об условиях обучения обязанность оставаться работать в Cleveron, но отказались от этого. "Мы решили этого не делать, поскольку это стало бы препятствием для некоторых очень талантливых. Поскольку мы эту обязанность не установили, я считаю, что мы получили более талантливых студентов, и мы попробуем сделать эту работу здесь такой привлекательной, что они захотят после остаться здесь", — говорит он.
После запуска Академии Cleveron некоторые другие технологические предприниматели приезжали в Вильянди посмотреть, как выглядит обучение у предприятия. "У них такая же проблема — они тоже хотят сделать отдельную специальность и интересуются, как мы сделали", — поясняет Кютт. По его мнению, обучение учеников запустилось очень хорошо. Студенты уже превзошли возложенные на них ожидания: за первые месяц-два они смогли заставить своих роботов работать.
"Мы установили какой-то срок — позволили оценить и им самим, — но они опередили этот срок и выполнили свои задачи лучше, чем они сами думали", — объясняет Кютт. С нового года ученики получат роботов размером с мотовездеход, которых они должны будут суметь сделать в первую очередь управляемыми на расстоянии и затем самодвижущимися уже на улице.
Хотя студенты тоже признают, что не могут еще сказать, хотят ли они через три года начать работать в Cleveron, они верят, что предприятие ждут впереди великие дела. В особенности с этим самым самодвижущимся автомобилем-курьером, в развитие которого вносят свой вклад и они.
По мнению молодых людей, однажды миром могли бы управлять роботы Cleveron. "Это немножко похоже на Apple — скоро мы будем продавать целую систему, а не только одну коробку", — объясняет один из студентов.
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