Степень интеграции выше, чем в ЕС: детали программы объединения экономик России и Белоруссии

Программа предполагает частичное объединение экономических систем России и Белоруссии с 2021 года. Главный пункт в ней — разработка единого Налогового кодекса России и Белоруссии. Также предполагается объединить таможенную и энергетическую политику. В последнем случае речь идет о создании единого для двух стран регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, передает "Медуза".

Министерства экономики России и Белоруссии намерены создать единые нормы регулирования для промышленной и антимонопольной политики, агрорынков, транспорта и связи. Планируется ввести общий доступ к госзакупкам и единую систему учета собственности. Также обещана унификация хозяйственного законодательства (”Коммерсант” предполагает, что речь идет про объединение Гражданских кодексов двух стран).

В программе говорится, что с 2021 года центробанки России и Белоруссии должны работать по общим принципам банковского и финансового надзора (при этом, как отмечает ”Коммерсант”, общий эмиссионный центр и единая валюта в документе не упоминается). Также страны договорились о единых правилах соблюдения ”специальных экономических мер”. По всей видимости, речь идет о российских контрсанкциях, в нарушении которых подозревали Белоруссию.

Кроме того, страны планируют с июня 2020 года отменить роуминг, а с января 2022-го — вести ”согласованную политику” на рынке труда и в сфере соцзащиты. В частности, речь идет о ”сближении уровня” соцгарантий.