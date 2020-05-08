СТАТИСТИКА | В апреле на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал транспорт

По сравнению с апрелем прошлого года товары были дешевле на 0,2% и услуги — на 1,8% дешевле. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с апрелем прошлого года на 7,3% и нерегулируемые цены повысились на 0,9%.

В сравнении с апрелем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлиял транспорт. Почти две трети этого влияния обусловило удешевление моторного топлива: бензин был на 12,4% дешевле и дизельное топливо — на 8,8%. Поступившее в дома электричество было на 15,1% дешевле, чем в прошлом году, и теплоэнергия — на 3,4% дешевле. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 21,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,4%). Помимо названных продуктовых товаров, более всего за это время подорожали также чипсы (на 12%), но подешевели картофель (на 28%), свежая рыба (на 19%) и свежие овощи (на 18%).

В сравнении с мартом наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 6% моторное топливо и удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, вызванное преимущественно повышением цен на мясо и мясные продукты (на 3%), фрукты (на 3,6%) и свежие овощи (на 2,2%).

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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в связи с действующим в течение всего месяца чрезвычайного положения, в процессе производства индекса потребительских цен в апреле сделаны некоторые изменения.

”Вместо посещения магазинов многие цены были получены из прейскуранта интернет-магазинов и это особенно касалось временно закрытых торговых точек. Закрыты были спортзалы, игровые комнаты и учреждения культуры, в отношении которых мы использовали цены предыдущего оценочного периода. Практически прерванным оказалось авиасообщение и не осуществлялись туристические поездки, поэтому в этих подгруппах изменения цен непредсказуемы. Для получения месячного изменения индекса потребительских цен были рассчитаны изменения индекса имевшихся в реальной продаже товаров и услуг и эти изменения применены в отношении авиасообщения и туристических поездок. Следует также иметь в виду, что снижение индекса в сфере образования и детских учреждений обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду”, — пояснила Трасанов.