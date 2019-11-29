Статистика: стабильный рост дохода от продаж у предприятий розничной торговли продолжается

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился на 4%. Более всего вырос доход от продаж в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви, а также в других специализированных магазинах, в которых продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки (и в тех, и других рост составил по 6%).

В магазинах продуктовых товаров доход от продаж вырос на 5% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива — на 3%.

По сравнению с сентябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 4%, а на основании сезонно и календарно откорректированных данных остался на том же уровне. С января по октябрь 2019 года года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 5%.