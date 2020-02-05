СТАТИСТИКА SEB | Кто берет больше всего малых кредитов?

Около 17% клиентов, берущих малые кредиты, являются иноязычными жителями Эстонии с доходом ниже среднего. Всего в Эстонии почти 60% активного населения (в возрасте от 18 до 75 лет) хотя бы раз в жизни брали малый кредит.

”В целом, в нашем обществе распространено мнение, что взятие малых кредитов является скорее негативным явлением, и человек с хорошей финансовой культурой должен их избегать. В то же время, для некоторых клиентов взятие малого кредита является частью осознанного планирования финансовых дел. Например, более 10% лиц, взявших малый кредит, имеют активы и сбережения выше среднего”, — прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.

Кроме того, Трийн Раудсепп отметила, что аналогично росту в сфере жилищных кредитов и лизинга, в последние годы растет также объем потребительских кредитов, а также средняя сумма взятых потребительских кредитов.

По данным банка SEB, малые кредиты активно берут жители Эстонии со средним и ниже среднего уровнем дохода, причем доля мужчин и женщин в этой области одинакова. 85% кредитов берутся в банках, основными причинами по-прежнему является покупка автомобиля, а также ремонт и обустройство дома.