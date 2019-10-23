СТАТИСТИКА: С середины 90-х посещаемость кинотеатров в Эстонии растет, рекордным был прошлый год

В прошлом году произведено 15 полнометражных художественных фильма, их них в кинопрокат в тот же год вышло 12 фильмов. Среди фильмов, снятых в рамках программы ”Эстония 100”, в 2018 году вышле четыре картины: „Seltsimees laps” (”Товарищ ребенок”), „Põrgu Jaan” (”Загадка Яана Нейманда”), „Võta või jäta” (”Возьми или оставь”) и „Eia jõulud Tondikakul” (”Лес призрачной совы”). На эстонском конкурсе кино- и телепродукции картина ”Товарищ ребёнок” была признана лучшей в категории художественных фильмов. Побившая рекорды просмотров кинолента „Tõde ja õigus” (”Правда и справедливость”) вышла в 2019 году и статистика ее еще не отражает. В 2018 году произведено 18 полнометражных документальных фильмов (из них 10 фильмов вышло в прокат в этот же год) и один анимационный фильм „Kapten Morten lollide laeval” (”Капитан Мортен на корабле дураков”).

В отличие от полнометражных фильмов, количество произведенных короткометражных фильмов по сравнению с 2017 годом уменьшилось. В 2018 году произведено 34 художественных, 52 документальных и шесть анимационных короткометражных фильмов. Большая часть этих картин была студенческими работами Балтийской школы кинематографии и СМИ Таллиннского университета.

Помимо художественных, анимационных и документальных картин в Эстонии производится значительное количество заказных фильмов. В 2018 году произведено в целом около 7100 заказных фильмов, из них львиную долю составили рекламные фильмы/клипы (6600). Кроме того, было заказано и произведено 286 маркетинговых фильмов, 177 учебных фильмов и 21 музыкальных видео.

Кроме производства кинопродукции, эстонские фирмы оказывают также кинематографические услуги зарубежным кинопроизводителям. В 2018 году зарубежным предприятиям сферы кинопроизводства было оказано почти 6000 услуг, общая стоимость которых без налога с оборота составила 7,8 миллионов евро — это более чем в два раза больше, чем годом ранее. Такому подъёму способствовала новая программа финансирования аудиовизуальной продукции Film Estonia.

В эстонском кинопрокате в 2018 году вышло 404 фильма, помимо новых картин демонстирировались также ранее снятые работы. Среди вышедших на экраны было 39 фильмов производства Эстонии, 138 — производства США, 199 — европейского производства и 28 фильмов — продукцией других государств. По данным Эстонского института кинматографии, самый большой кассовый доход (883,1 тысяч евро) принесла в прошлом году вышедшая в сотрудничестве Великобритании и США картина ”Богемская рапсодия”. Среди эстонских картин наибольший кассовый сбор (859 тысяч евро) заработал фильм ”Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused" (”Одноклассники 2: свадьбы и похороны”). Хороший кассовый доход принесла также лента „Eia jõulud Tondikakul” (”Лес призрачной совы”) — 605,4 тысяч евро и „Seltsimees laps” (”Товарищ ребенок”) — 563,7 тысяч евро. Средняя цена на билет в кино составила 5,7 евро.