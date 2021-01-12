12.01.2021, 07:20

Статистика расходов за декабрь показывает: к призыву оставаться дома люди относились с умеренным послушанием


EST
Raha kogumine
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Проведенный банком SEB анализ поведения потребителей показал, что Рождество в Эстонии наступило, но оно было куда более тихим, чем обычно: люди оставались дома, а набеги в магазины за подарками сбавили свои обороты. По сравнению с ноябрем, в декабре расходы по большинству товарных групп были выше обычного.

Так, в этом году расходы в продуктовых магазинах выросли на 20%, такой рост на несколько процентных пунктов был быстрее, чем в прошлом году. При этом наблюдавшийся год назад ежемесячный рост в 41% в магазинах электроники замедлился до 27% в этом году. В декабре обороты в универмагах тоже росли несколько медленнее. Существенно сократились расходы на обеды вне дома и развлечения, а также на транспортные услуги — это говорит о том, что в период праздников люди проводили, скорее, дома, в спокойной обстановке.

”В то время как во многих из упомянутых областей в декабре 2019 года наблюдалось характерное для Рождества заметное повышение, только что прошедшие рождественские праздники отличаются тем, что обычные масштабные рождественские расходы были несколько скромнее. В декабре даже наблюдался некоторый рост остатков по вкладам. Типичные для праздничного периода расходы на обеды вне дома и развлечения, которые в прошлые годы вырастали за месяц до 5 процентов, в этом году продемонстрировали снижение на одну десятую. Однако по сравнению с декабрем прошлого года они были на треть ниже. Разумеется, самое резкое падение наблюдалось в Ида-Вирумаа, где оборот наших карточных терминалов в предприятиях общественного питания упал более чем на 40%”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя расходы в конце прошлого года.

Однако ситуация в Эстонии несколько более умеренная, чем в других странах Балтии. Там падения в некоторых секторах были на несколько десятков процентов выше, чем в среднем по Эстонии.

Значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали показатели электронной коммерции в сфере ресторанов и баров. В ноябре рост составил более чем на 130% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в декабре — уже более чем на 150%. За исключением областей, связанных с путешествиями, электронная коммерция и электронные услуги росли крайне быстрыми темпами (не менее 30%) по сравнению с прошлым годом, сохраняя высокие объемы даже в более спокойные летние периоды.

”Прошедший праздничный период стал логическим завершением всего года, прошедшего под звездой коронавируса — люди проводили больше времени дома, мобильность снизилась, и как следствие, наблюдалось значительное снижение расходов практически во всех сферах. В то же время мы наблюдаем увеличение объема сбережений, которые, вероятно, будут направлены в потребление, как только появятся первые внушающие надежду новости о вакцинации”, — добавил Леннарт Китт.

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