Статистика продаж: в июне люди ринулись в магазины

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что уменьшившийся в апреле и мае доход от продаж в магазинах промышленных товаров в июне стал снова расти и в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличился на 12%. ”Доход от продаж увеличился в большинстве отраслей, только у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) по сравнению с июнем прошлого года доходы от продаж снизились”, — добавила Тийгисте.

Более всего, то есть примерно на треть увеличился доход от продаж у магазинов, предлагающих товары через Интернет или по почте. Значительно, на 29% увеличился доход от продаж и у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п.

В последние месяцы показывающий спад доход от продаж у аптек и магазинов косметических товаров по сравнению с июнем прошлого года вырос на 7%, доход от продаж в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви увеличился на 4%, а в других неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары — на 2%. Доходы от продаж продолжили расти также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

С начала года находившийся на спаде доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, стал расти и увеличился по сравнению с июнем прошлого года на 1%. Доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился за год на 5%.

По сравнению с маем, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне увеличился на 7%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 5%. За первые шесть месяцев текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1%.