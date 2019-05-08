08.05.2019, 08:02
Статистика от автовладельцев: какие подержанные авто быстро сломаются вероятнее всего?(26)
Подведена статистика самых проблемных использованных автомобилей.
Подведена статистика самых проблемных использованных автомобилей.
При покупке подержанного авто обязательно нужно просчитать, как долго он проработает. Английское издание WhatCar? собрало данные 18 000 автовладельцев, которые поведали о своих проблемах.
5. Audi A3 2003-2013 годов
4. Seat Leon 2005-2012 годов
3. Ford Focus 2004-2011 годов, дизель
2. Vauxhall Astra Estate 2004-2010 годов
1. BMW первой серии 2004-2011 годов
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