Статистика от автовладельцев: какие подержанные авто быстро сломаются вероятнее всего?

При покупке подержанного авто обязательно нужно просчитать, как долго он проработает. Английское издание WhatCar? собрало данные 18 000 автовладельцев, которые поведали о своих проблемах.

5. Audi A3 2003-2013 годов

4. Seat Leon 2005-2012 годов

3. Ford Focus 2004-2011 годов, дизель

2. Vauxhall Astra Estate 2004-2010 годов

1. BMW первой серии 2004-2011 годов