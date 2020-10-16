Статистика: лишь пятая часть населения трудоспособного возраста имеет договор страхования жизни

По оценке исполнительного директора ССОЭ Марта Йессе, хотя интерес к страхованию жизни в этом году возрос, на рост количества договоров начала влиять неуверенность людей в завтрашнем дне в финансовом плане.

”В такое нестабильное время, когда наличие работы находится под угрозой или доход уменьшается, неудивительно, что люди начинают сомневаться, нужно ли им тратиться на страхование жизни. На самом деле, именно в трудные времена страхование жизни дарит чувство уверенности в том, что при заболевании или наступлении несчастного случая вы сможете вылечиться с помощью полученного возмещения, а в случае вашей смерти ваши близкие получат финансовую поддержку, благодаря которой смогут продолжать выполнять соответствующие обязательства или изменить свой жизненный уклад”, — сказал Йессе.

По словам Йессе, в Эстонии приблизительно пятая часть населения трудоспособного возраста имеет договор страхования жизни, а в Западной Европе — в среднем 60 процентов. ”Хотя ситуация в Эстонии демонстрирует признаки улучшения, до уровня Западной Европы ей еще далеко”, — заметил Йессе.

Помимо страхования жизни чаще всего рекомендуется выбирать страховую защиту, охватывающую несчастный случай и критические заболевания.

По словам руководителя отдела продаж и обслуживания клиентов Compensa Elukindlustus Мерле Коллом, в рамках страхования от несчастного случая возмещение выплачивается в том случае, если человек получил травму. ”Наиболее распространенные травмы — это различные растяжения, открытые раны и ушибы, связанные с падением, которые проходят через несколько недель. Если ситуация серьезная и травма оставляет следы, то поможет возмещение по стойкой инвалидности. С помощью него можно оплатить счета, связанные с местом жительства, или прочие расходы, например, на восстановительное лечение”, — сказала Коллом.

По словам руководителя эстонского филиала Mandatum Life Эркки Садама, популярность страхования критических заболеваний растет. ”В случае рака, инфаркта, инсульта или иного опасного для жизни заболевания человеку выплачивается возмещение, чтобы он смог вылечиться или использовать эти деньги с иной целью”, — сказал Садам.