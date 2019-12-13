СТАТИСТИКА | Другие уезды постепенно догоняют Харьюмаа и Таллинн по показателям ВВП

Промышленный и строительный сектор сформировал в 2018 году 28% добавленной стоимости по Эстонии. Доля этого сектора в показателе добавленной стоимости уезда была наибольшей в Ида-Вируском уезде (58%), а наименьшей — в Харьюском (22%), Тартуском (26%) и Пыльваском (28%) уездах. В государстве в целом доля промышленного и строительного сектора оставалась преимущественно на уровне предыдущего года, однако по уездам картина была более пёстрой. Если в Пыльваском и Саареском уездах заметно увеличение доли этого сектора, то в Пярнуском, Валгаском и Выруском уездах можно было заметить противоположную тенденцию.

Сельскохозяйственный сектор сформировал в 2018 году 3% добавленной стоимости по Эстонии. Доля этого сектора была наибольшей в Вильяндиском (22%) и Йыгеваском (19%) уездах. Как и в 2017 году, удельный вес сельскохозяйственного сектора продолжал расти в 2018 году и оказал наибольшее влияние на Валгаский, Вильяндиский и Выруский уезды.

В 2018 году ВВП в расчёте на одного жителя Эстонии составил 19 695 евро, что на 1 647 больше, чем годом ранее. Наибольшим этот показатель был в Харьюском уезде — 144% от среднего по Эстонии. За ним следуют Тартуский и Вильяндиский уезды, где ВВП на одного жителя составил соотвественно 91% и 67% от среднего по Эстонии. Наименьшим показатель был в Пыльваском уезде — 42% от среднего по Эстонии. В нескольких уездах за последние годы наметилась тенденция роста показателя ВВП на одного жителя и его приближение к среднему по Эстонии. Это особенно заметно в Хийуском, Йыгеваском, Рапласком и Тартуском уездах. При этом наблюдается сокращение разницы между показателем Харьюского уезда и среднего по Эстонии.