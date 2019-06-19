Статистика: активнее всего украинцы искали работу в Эстонии в новогодний период

Составленный при помощи Google Trends анализ за последние пять лет демонстрирует, что запрос ”Работа в Эстонии” в Украине был наиболее популярен в начале этого года (в период с 30 декабря 2018 года по 5 января 2019 года). Показатель индекса поиска тогда составлял 100, что указывает на наибольшую активность.

Если еще два года назад показатель индекса такого поиска составлял 25-30, то за последний год он превысил 50 и удерживается на этом уровне.

Активнее всего работу в Эстонии в интернете искали жители Днепропетровска и Запорожья, в меньшей степени также киевляне. В этих регионах расположены основные промышленные предприятия Украины.