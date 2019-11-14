Стартует кампания: ваш старый автомобиль увезут бесплатно

Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213 и бесплатному короткому номеру Kuusakoski AS 13660.

Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться своими автомобилями и сдать их на утилизацию в нужное место.

Незаконная утилизация старых автомобилей или передача их случайным людям запрещена. Старый автомобиль, с которого не сняты опасные детали, относится к опасным отходам. Разлитое или горящее моторное масло может быть опасным для окружающей среды и здоровья людей. В ходе переработки из старых автомобилей сливают от 6 до 12 литров различных жидкостей (за исключением топлива). Кроме того, ненадлежащая утилизация свинцовых аккумуляторов и поджог пластика создает серьезные проблемы.

НКО Союз автосвалок (MTÜ Autolammutuste Liit) также обращает всеобщее внимание на то, что брошенные автомобили занимают множество парковочных мест, а это препятствует уборке снега и парковке исправных автомобилей.

Союз также напоминает, что при дарении/продаже машины перекупщикам, обещающим уладить формальности в авторегистре, транспортное средство, к сожалению, часто остается оформленным на прежнего хозяина. В таком случае, это грозит ему всевозможными штрафами и другими неприятностями.

В прошлом году в период кампании по утилизации было вывезено около 250 автомобилей.