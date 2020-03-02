Стартует кампания ”Месяц образцового обслуживания”. Лучший работник поедет в Лас-Вегас!

Все предприятия заинтересованы в том, чтобы их клиенты получали качественное, профессиональное обслуживание. И объективная оценка труда, а также своевременная обратная связь очень важны для персонала. ”Одним из главных достояний любого предприятия являются люди, которые на нем работают и по праву считаются лучшими послами бренда. А уровень обслуживания клиентов — это важный показатель, который отражает культуру организации и прочие корпоративные ценности. Любые инвестиции в обслуживающий персонал на низовом уровне в конечном итоге положительно сказываются на общем уровне клиентского сервиса в стране”, — уверена С. Силиов.

В этом году одновременно проводятся сразу три конкурса. Они определят лучших работников сферы обслуживания в Таллинне, Тарту и остальных регионах Эстонии. Для участия в конкурсах надо зарегистрироваться до 9 марта на сайте Heateenindus.ee. Победитель тартуского первенства будет определен 17 марта в Тарту, а лидеры двух других конкурсов — 25 марта в Таллинне. Все три победителя выйдут в финал и сразятся за титул ”Лучший работник сферы обслуживания Эстонии — 2020”. Это знаменательное событие состоится 15 апреля в таллиннском конференц-центре Hestia Hotel Europa.

В рамках Месяца образцового обслуживания также проводится кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). Она призывает всех жителей Эстонии отдать должное лучшим работникам сферы обслуживания — похвалить их и поблагодарить за действительно приятный сервис. Благодарственную запись можно сделать как на сайте Heateenindus.ee, так и на специальном бланке там, где Вас хорошо обслужили. В конце марта будут подведены итоги. Все предприятия, у которых наберется не менее 30 похвальных отзывов, получат свидетельство ”Kliendid Kiidavad 2020” (”Клиенты хвалят — 2020”) и дверную наклейку с такой же надписью.

Организатор кампании ”Месяц образцового обслуживания” — сайт Heateenindus.ee, основной спонсор — Tele2.

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