Стартовал X Всеэстонский конкурс домашнего вина и сидра

1. Размер бутылки — минимально 0,5 литра, желательно традиционная винная или для шампанского объемом 0,75 л.
2. На бутылке должна быть этикетка. На этикетке обязательны:
а). год изготовления (порядковый номер года, в который созрело сырье для вина, а не год бутилирования);
б). название вина или сидра, названию винодельни или сидроварни, название серии вина. Обязательно следует указать сырье, в случае нескольких сырьевых основ — в порядке очередности, начиная с самой большой доли; по возможности указать и крепость продукта;
в). категория вина: белое сухое, белое полусухое/полусладкое, белое десертное, красное сухое, красное полусухое/полусладкое, красное десертное, игристое вино, сидр.
г). На конкурс должно быть предоставлено по 2 бутылки каждого вина или сидра, которые должны быть упакованы в картонной коробке. В одной коробке может быть много разных сортов вина или сидра, которые выдвигаются на конкурс от того же производителя.
3. По каждому сорту вина или сидра (но не по бутылке) в ящике должен находиться конверт, в котором есть точная информация о напитке и о его изготовителе (имя, адрес, э-почта, номер телефона). В конверте должно быть то же название вина, что и на бутылке.
4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить подтверждение банковского перевода. Участие каждого сорта (не каждая бутылка, но конкретный сорт вина или сидра) стоит 12 евро. Данные для перевода: OÜ Veinivilla, Swedbank номер счета EE462200221049269209, пояснение: Konkurss, название вина, за участие 1 (2 и т.д.) сорта/-ов вина. Банковское поручение можно отправить и на адрес info@veinivilla.ee. На состязание допускаются только те вина и сидры, выдвижение которых оплачено.
Вина должны быть доставлены не позднее 9 апреля. После этого вина не будут приниматься даже в случае оплаты участия.
Бутылки, упакованные в картонные коробки, можно отправить почтой по адресу: OÜ Veinivilla, nõudmiseni (до востребования), Nõmme postkontor, Jaama 1, Tallinn, 11621.
Организующий данный конкурс Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. В союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.
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