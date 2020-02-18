18.02.2020, 17:49

Стартовал X Всеэстонский конкурс домашнего вина и сидра


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Стартовал X Всеэстонский конкурс домашнего вина и сидра
evpl.ee

Союз малых пивоваров и предприятие Veinivilla объявили крупнейший эстонский конкурс домашнего вина и сидра, который в этом году пройдет уже в десятый раз. За все эти годы через конкурс прошли 1215 вин и сидров.

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии и инициатор конкурса лучшего домашнего вина Тийна Куулер вспоминает, как она в 2011 году на цветочной ярмарке Тюри за столом жюри впервые разливала конкурсные вина и тогда невозможно было представить, что то же самое она будет делать и спустя 10 лет. ”Некоторых опытных оценщиков вина удивляет, когда я напоминаю им, что в этом году конкурс проходит уже в десятый раз. Ну что же — в обществе хорошего вина время идет очень быстро”, — отмечает Куулер.

Она вспоминает, что в первый год соревновались 74 вина. ”Уже на следующий год число участников удвоилось и теперь каждый год у нас более сотни вин и сидров”, — рассказывает Куулер. ”Все исходное сырье не перечислишь — кроме привычных яблок-смородины-ягод также есть и довольно редкие варианты — например, дыня, кабачок, морковь, можжевельник, еловые побеги, сирень, бархатцы, лимонник, зеленые помидоры”, — рассказывает Куулер. ”Как показывает жизнь, важно не только хорошее сырье, но и хороший винодел, что в этом году мы и будем снова выяснять”.

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Большинство из ныне действующих официальных крафтовых виноделов начинали домашними любителями, которые отправляли свои первые работы на оценку конкурсного жюри. ”Выход в финал конкурса и получение медали вдохновили начать производство вина и сидра таких производителей, как хутор сидра Тори, винную мызу Алликукиви и винные дома Ууе-Саалусе, Поотси, Хабая и Алатскиви. Прошлогодний финал был особенно успешным — из 14 финалистов целых четыре уже к осени получили разрешения акцизного склада — Вейнимяэ, Вейнпалу, мыза Ару и винный хутор Пинди. Такого обильного ”урожая” раньше никогда не было”, — говорит Куулер и ободряет всех виноделам-любителей выдвигать свои работы на конкурс.

В прошлом году лучшим домашним вином было названо черносмородиновое-яблочное вино Айри Эльби из Пярнумаа, было отмечено вишневое вино Урмаса Рахуварма из Хаапсалу, а также в число лучших вошло домашнее черносмородиновое-черноплоднорябиновое вино винодела-любителя Ааве Прийметса.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 9 апреля оплатить взнос за участие и отправить в Veinivilla две корректно оформленных бутылки вина или сидра. В апреле и мае состоятся отборочные туры, во время чего жюри, в которое входят как винные эксперты, так и непрофессионалы, в ходе слепой дегустации отберет вина и сидры, проходящие в финал. Каждый участник конкурса после сможет прочитать мнение жюри о своих напитках. Победителей объявят в начале июля на Фестивале малых производителей.

Призы для конкурса выставляют Эстонская ассоциация сомелье, Cider Mill, торговая сеть Magaziin вместе с Veinivilla. От Эстонской ассоциации сомелье призом станет весенний базовый курс знатока вин, в ходе которого изучаются основные страны виноделия, обучают основам дегустации и подбору еды, описанию вин и крепости алкоголя. Cider Mill и Magaziin, как крупнейшие продавцы оборудования для виноделия, поддержат конкурс подарочными картами для изготовления новых вин.

Как принять участие в конкурсе?

1. Размер бутылки — минимально 0,5 литра, желательно традиционная винная или для шампанского объемом 0,75 л.
2. На бутылке должна быть этикетка. На этикетке обязательны:
а). год изготовления (порядковый номер года, в который созрело сырье для вина, а не год бутилирования);
б). название вина или сидра, названию винодельни или сидроварни, название серии вина. Обязательно следует указать сырье, в случае нескольких сырьевых основ — в порядке очередности, начиная с самой большой доли; по возможности указать и крепость продукта;
в). категория вина: белое сухое, белое полусухое/полусладкое, белое десертное, красное сухое, красное полусухое/полусладкое, красное десертное, игристое вино, сидр.
г). На конкурс должно быть предоставлено по 2 бутылки каждого вина или сидра, которые должны быть упакованы в картонной коробке. В одной коробке может быть много разных сортов вина или сидра, которые выдвигаются на конкурс от того же производителя.
3. По каждому сорту вина или сидра (но не по бутылке) в ящике должен находиться конверт, в котором есть точная информация о напитке и о его изготовителе (имя, адрес, э-почта, номер телефона). В конверте должно быть то же название вина, что и на бутылке.
4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить подтверждение банковского перевода. Участие каждого сорта (не каждая бутылка, но конкретный сорт вина или сидра) стоит 12 евро. Данные для перевода: OÜ Veinivilla, Swedbank номер счета EE462200221049269209, пояснение: Konkurss, название вина, за участие 1 (2 и т.д.) сорта/-ов вина. Банковское поручение можно отправить и на адрес info@veinivilla.ee. На состязание допускаются только те вина и сидры, выдвижение которых оплачено.

Вина должны быть доставлены не позднее 9 апреля. После этого вина не будут приниматься даже в случае оплаты участия.

Бутылки, упакованные в картонные коробки, можно отправить почтой по адресу: OÜ Veinivilla, nõudmiseni (до востребования), Nõmme postkontor, Jaama 1, Tallinn, 11621.

Организующий данный конкурс Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. В союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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