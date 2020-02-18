Стартовал X Всеэстонский конкурс домашнего вина и сидра

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии и инициатор конкурса лучшего домашнего вина Тийна Куулер вспоминает, как она в 2011 году на цветочной ярмарке Тюри за столом жюри впервые разливала конкурсные вина и тогда невозможно было представить, что то же самое она будет делать и спустя 10 лет. ”Некоторых опытных оценщиков вина удивляет, когда я напоминаю им, что в этом году конкурс проходит уже в десятый раз. Ну что же — в обществе хорошего вина время идет очень быстро”, — отмечает Куулер.

Она вспоминает, что в первый год соревновались 74 вина. ”Уже на следующий год число участников удвоилось и теперь каждый год у нас более сотни вин и сидров”, — рассказывает Куулер. ”Все исходное сырье не перечислишь — кроме привычных яблок-смородины-ягод также есть и довольно редкие варианты — например, дыня, кабачок, морковь, можжевельник, еловые побеги, сирень, бархатцы, лимонник, зеленые помидоры”, — рассказывает Куулер. ”Как показывает жизнь, важно не только хорошее сырье, но и хороший винодел, что в этом году мы и будем снова выяснять”.

Большинство из ныне действующих официальных крафтовых виноделов начинали домашними любителями, которые отправляли свои первые работы на оценку конкурсного жюри. ”Выход в финал конкурса и получение медали вдохновили начать производство вина и сидра таких производителей, как хутор сидра Тори, винную мызу Алликукиви и винные дома Ууе-Саалусе, Поотси, Хабая и Алатскиви. Прошлогодний финал был особенно успешным — из 14 финалистов целых четыре уже к осени получили разрешения акцизного склада — Вейнимяэ, Вейнпалу, мыза Ару и винный хутор Пинди. Такого обильного ”урожая” раньше никогда не было”, — говорит Куулер и ободряет всех виноделам-любителей выдвигать свои работы на конкурс.