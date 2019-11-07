07.11.2019, 07:25

Стартапы на Web Summit-2019: кто представляет Эстонию?


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Стартапы на Web Summit-2019: кто представляет Эстонию?
RIA.com Marketplaces

В Лиссабоне проходит крупнейшая в Европе IT-конференция. И в этом году на Web Summit айтишники со всего мира привезли 2150 стартапов, на 350 больше чем в 2018 году, сообщило принимающее участие в Web Summit эстонское IT-предприятие RIA.com Marketplaces . Эстонию представляют несколько десятков стартапов, чья цель - найти инвесторов и потенциальных клиентов. Что это за разработки и сколько денег хотят привлечь?

11 человек из эстонской компании RIA.com Marketplaces обошли все эстонские стартапы на Web Summit и выбрали лучшие из них.

— В прошлом году на Web Summit из Эстонии приехало 22 стартапа, а в этом году их уже 26. И тематики почти не повторяются,— говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — Почему уделяем особое внимание стартапам? Наша компания готовится к выходу на Nasdaq Baltic (Таллинн). После выхода на биржу мы рассмотрим варианты для реинвестирования в лучшие эстонские стартапы.

Healthcard

Founder&CEO стартапа Пилле Муни говорит, что стартап разработан для того, чтобы собрать все данные о состоянии здоровья, чтобы люди могли использовать их в реальных условиях.

— В настоящее время повсюду есть данные о здоровье — есть генетические данные, есть база данных для медицинских данных, но нет базы данных для данных о здоровье. Мы пытаемся связать генетическую базу данных, данные о состоянии здоровья и медицинские данные, чтобы люди могли принять некоторые дополнительные решения на основе этого, — говорит Пилле. — Этот проект также уменьшит стресс и беспокойство людей по поводу состояния их здоровья. Другая цель — помочь компаниям. Они могут видеть, насколько хороши условия здоровья их сотрудников.

Пилле говорит, что она с коллегами привезла стартап на саммит, чтобы получить международную обратную связь. А также добавила, что стартап уже получил городские инвестиции.

— Они вложили в нас около 20 тысяч евро. Я думаю, что для выхода на рынок нам понадобится еще половина от этой суммы. А 100 тысяч евро будет достаточно, чтобы ознакомиться с рынком.

Global Marketing Solutions

Виталий Сичкарь имеет опыт работы в глобальных корпорациях уже свыше 15 лет. И в этом году он привез стартап под названием Global Marketing Solutions. Суть стартапа заключается в том, что система, которая называется Happy Marketer, берет и обрабатывает данные, которыми оперирует компания в области маркетинга. Потом система выдает решения (условно говоря to-do list) для компании, отвечая на вопросы — что делать с продуктом, ценой, ассортиментом, промоциями, дистрибуцией и так далее.

— Мы не просто показываем красивые чарты с показателями, мы выдаем действующие решения. Миссия нашей компании — сделать маркетологов счастливыми. Уже сегодня обработать тот объем данных, которыми обладает крупная корпорация невозможно. Это не когда-то, а уже на данный момент невозможно. Но компании, в которых работают эти несчастные маркетологи продолжают думать, что это возможно и делают из своих сотрудников роботов, потому что думают, что их мозг может работать как компьютерный процессор, — говорит Виталий Сичкарь, Founder&CEO — Мы считаем это неправильным, это нужно менять, потому что люди должны делать работу людей, а роботы — работу роботов. Поэтому наша платформа поможет маркетологам концентрироваться не на анализе и обработке данных, а на решениях, которые будут полезны для бизнеса, и соответственно, они будут счастливы.

Виталий говорит, что на веб-саммит он приехал с целью найти инвесторов.

— Наша платформа состоит из 8-ми модулей. Для того, чтобы нам запустить первый модуль, который будет управлять всеми вопросами, связанными с продуктом, то есть product management, нам необходима инвестиция в 1.7 миллиона евро. Эта сумма необходима на период полтора года. Она поможет нам закончить создание продуктового модуля и запустить проект,- говорит Виталий.

1oT

Март Кроодо привез на веб-саммит стартап, который связан с интернетом вещей. Какова цель стартапа?

— Мы обеспечиваем сотовую связь для устройств IoT по всему миру, поэтому, когда есть интеллектуальные устройства, которые хотят иметь доступ к Интернету, они могут подключаться с помощью электронных сим-карт. Таким образом, мы имеем дело со многими телекоммуникациями по всему миру и объединяем их под одной крышей, говорит Кродоо, Founder&CEO.

Касательно привлечения финансов Март говорит, что они не ищут тут инвесторов.

— В настоящее время мы самоокупаемы, у нас все хорошо. Вопрос в том, насколько велики мы можем масштабировать бизнес, — говорит Март. — В первую очередь мы ищем клиентов и, конечно же, другое, что здесь мы можем встретить много партнеров, которые у нас уже есть. Кроме того, мы пришли просто насладиться веб-саммитом и посетить стартап-вечеринку.

HotSpoter

CEO стартапа Игорь Аничич говорит, что основная идея стартапа заключается в создании платформы для анализа местоположения.

— Этот анализ поможет компаниям определить лучшие места для размещения своего продукта или услуги для конечных клиентов, — говорит Игорь. — На Веб-саммите мы ищем инвестиции где-то около 200 тысяч евро, чтобы вырасти и разработать карту, которая у нас есть. Но все зависит от того, насколько велик рынок и насколько будет велик запрос клиентов.

Alpha AR

Мадис Алесмаа говорит, что основная идея стартапа заключается в создании реалистичных 3D-моделей из одиночных 2D-изображений за считанные секунды.

— Мы уже привлекли наше первое финансирование примерно на 100 тысяч евро в начале 2019 года. И наш следующий раунд составит от 500 до 600 тысяч евро для глобальных расходов, — говорит Мадис. — На саммит мы приехали, чтобы найти несколько глобальных партнеров. Мы открываем наш следующий раунд в начале 2020 года, поэтому мы не очень активно ищем инвесторов, но не спускаем с них глаз.

ScoreStoryBook

CEO Лийси Раудсик говорит, что oсновная цель стартапа — достичь прозрачности в экономике.

— С помощью стартапа можно вести бизнес, не беспокоясь о потере денег. Имеется в виду если мы планируем иметь дело с рискованным бизнесом. Клиенты используют нашу базу данных каждый день для поиска компаний, чтобы узнать, достаточно ли они рискованны или нет, основываясь на нашей оценке,— говорит Лийси. — У нас нет инвесторов, и мы не ищем их. В нашей компании работает 20 человек, и мы работаем с этими людьми по всему миру. Мы все подготовили, и я думаю, что через год в базе данных будет 81 страна, около 70 миллионов компаний. Но если какая-либо компания хочет предложить нам помощь — мы открыты для нее.

R8Tech

Сийм Тяккер говорит, что с помощью разработки можно управлять внутренним климатом в любом здании.

— С помощью нашей разработки можно нагревать, охлаждать и проветривать комнаты в нужное время в нужном количестве,— говорит Сийм, СЕО. — Мы очень тяжелая техническая компания, поэтому нам нужно довольно много денег. Мы уже собрали 1 миллион евро, и теперь мы собираем дополнительно 3 миллиона евро в течение следующих нескольких лет. На саммите хочем встретиться с разными инвесторами и потенциальными клиентами и понять идею, как сделать наш продукт уникальным.

Mooon Dates

Co-founder Яркко Хяркёнен говорит, что разработанное приложение предоставляет возможность проще познакомиться с людьми.

— Вы идете в бар, и вы хотели бы встретить кого-то интересного там? Или вы одиноки и хотели бы встретить там такого же одинокого человека? Приложение поможет легче знакомиться с людьми, — говорит Яркко. — Как будем монетизировать? Мы заключим соглашения с барами, что если один человек отправляет ваучер на напиток другому человеку, то мы получим небольшую комиссию от заведения.

Яркко рассказывает, что на данный он с коллегами составили бюджет в 200 тысяч евро.

— Наша цель — реализовать проект в 5-10 крупных городах Европы. Поэтому на вебсаммите мы заинтересованы получить новые интересные контакты,- говорит Яркко.

Payster Group LLC — Piixpay

Мартин Берггрен рассказывает, что Piixpay уже работает с 2014 года, что соответствует 100 годам в области криптовалюты.

— Мы уже как криптобанк. Идея стартапа состоит в том, что если у вас есть крипто-деньги, скажем, биткойны, вы можете сделать с ними любой платеж. Вы отправляете нам крипто, заполняете форму, куда нужно отправить деньги и ваш платеж уходит,— говорит Мартин.

Также Мартин рассказывает, что на следующий год они ищут 2,3 миллиона долларов.

— На конференции мы ищем партнеров для сотрудничества, потому что мы также можем предоставить им возможность криптовалюты. Мы также ищем инвесторов, потому что мы хотим расширить наш бизнес.

HUGO.legal

Co-Founder&CEO Артур Федоров говорит о том, что миссия компании — сделать возможным доступ к правосудию.

— Мы хотим предоставить возможности для 80% людей, которые не имеют доступа к правосудию. HUGO может помочь с общими юридическими вопросами и документами, решить сложные вопросы и направить клиентов к нужным юристам. Такой себе Uber для юридических услуг, — говорит Артур. — Сейчас мы являемся крупнейшей платформой юридических услуг в Эстонии. У нас там более 25 тысяч клиентов.

Артур рассказывает, что стартап хочет привлечь 1 миллион евро, чтобы выйти на новые рынки.

— В этом году мы собираемся запустить в Польше, а затем в Испании. 60% уже взяли на себя обязательства, основная сфера доходов — это маркетинг и продажи, — говорит Артур.

Avokaado

Avokaado — это цифровое рабочее пространство для юристов.

— Наш стартап помогает юридическим командам и юристам ускорить процесс подготовки контрактов. Таким образом, наш основной упор делается на автоматизацию контрактов. Юридическая отрасль довольно сильно отстает от других, поэтому мы помогаем им стать более конкурентоспособными в наши дни,— говорит Паллерийне Альтер. — В настоящее время мы ищем 500 тысяч евро. Мы хотим вложить эти деньги в продажи, маркетинг и немного в развитие. Но в целом наш продукт уже готов. У нас есть клиенты в 7 странах.

HackenProof

Этот стартап призван испытывать сайты на уязвимость. Группа хакеров ищет слабые места на сайте, а потом уязвимости управляются через координационную платформу стартапа. Затем отчеты проверяются и обрабатываются командой HackenProof, а после передаются группе безопасности для исправления.

— Мы связываем бизнес с сообществом хакеров из разных уголков мира. Наша платформа позволяет вам получать непрерывную информацию о состоянии безопасности вашей компании, — говорит Эндрю Матюхин. — Наша главная цель приезда на веб-саммит — клиенты и нетворкинг.

Treejer

Майа Педро рассказывает, что главная цель разработки — предоставить финансовое и нефинансовое вознаграждение людям или предприятиям, которые занимаются посадкой деревьев.

— Большинство предприятий находятся под давлением своего руководства из-за социальной ответственности, поэтому благотворительность является одним из их интересов. Наша платформа работает таким образом, что если вы являетесь физическим лицом или компанией и хотите посадить дерево, то через нашу платформу вы подключаетесь к некоторым местным сообществам, которые сажают дерево для вас. И когда вы сделаете это, будет сгенерирован токен O2, который вы сможете использовать в своих онлайн-переводах, вы можете изменить его, продать и т.д.,— говорит Майа. — У нас есть деньги, чтобы начать работать над проектом. Но чтобы развивать тенденцию плантаций на глобальном уровне, мы ищем минимум 400 тысяч евро. Кроме того, Португалия очень хорошо поддерживает стартапы, поэтому мы хотели бы изучить возможности финансирования здесь.

Quppy

Дмитрий Никифоров и Алина Корниенко говорят, что их стартап позволит объединить все пластиковые карты в одно приложение.

— Объединение можно сделать не только пластиковых, но и платежных, подарочных, и любого вида финансовых инструментов, которые могут понадобиться пользователю сегодня. Начиная от простых переводов, получения зарплаты и заканчивая, например, донатами в пользу международных инициатив.— говорит Дмитрий. — Семь миллионов долларов нам нужно для реализации этого проекта. У нас уже частично проект реализован. Мы присутствуем по всей Европе, также в Латинской Америке, в Азии, но для реализации социальных активностей нам нужны эти финансы. Поэтому мы приехали на веб-саммит в первую очередь для поиска партнеров и инвесторов.

healBED

Основная идея стартапа — обеспечение здоровья с помощью виброакустической терапии. И как рассказали члены команды, уже три года как стартап производит и поставляет на рынок виброакустические устройств, которые были разработаны в Таллиннском университете.

— Раньше мы фокусировались на оздоровительном и спа-секторе. Наше устройство помогало даже детям с психическими расстройствами. Сейчас устройство можно использовать против боли и стресса, для глубокого расслабления и хорошего самочувствия всем людям,— говорит Прийт Айгро, СЕО. — Как это действует?

Виброакустическая терапия воздействует на организм, испуская низкочастотные синусоидальные звуки в диапазоне от 30 до 120 Гц. Эти волны влияют на чувствительность и резонанс тканей тела, в то время как на слух влияет тщательно подобранные звуки, такие как расслабляющая музыка или естественное звучание,- говорит Прийт.

Его коллега Алена Сяйлев говорит, что стартап открыл офис в Лиссабоне.

— У нас есть офис в Лиссабоне, поэтому мы пытаемся ускорить наш бизнес, осваивая новую рыночную сферу в Португалии. К концу этой недели первый аппарат healBED будет доставлен сюда. Поэтому мы ищем инвестиции. Мы будем рады, если сможем собрать около 700 тысяч евро.

MotherLink

Денис Райдер говорит, что с помощью этого стартапа можно делать SEO вне страницы.

— Это означает, что мы помогаем другим веб-сайтам занимать более высокие позиции в Google, — говорит Денис. Мы работаем уже два года, и у нас есть клиенты, поэтому на самом деле нам не нужны деньги, мы имеем положительный денежный результат. А на WebSummit мы приехали чтобы найти клиентов, познакомиться с новыми людьми и установить потенциальные партнерские отношения.

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