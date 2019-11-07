Стартапы на Web Summit-2019: кто представляет Эстонию?

— С помощью стартапа можно вести бизнес, не беспокоясь о потере денег. Имеется в виду если мы планируем иметь дело с рискованным бизнесом. Клиенты используют нашу базу данных каждый день для поиска компаний, чтобы узнать, достаточно ли они рискованны или нет, основываясь на нашей оценке,— говорит Лийси. — У нас нет инвесторов, и мы не ищем их. В нашей компании работает 20 человек, и мы работаем с этими людьми по всему миру. Мы все подготовили, и я думаю, что через год в базе данных будет 81 страна, около 70 миллионов компаний. Но если какая-либо компания хочет предложить нам помощь — мы открыты для нее.
R8Tech
Сийм Тяккер говорит, что с помощью разработки можно управлять внутренним климатом в любом здании.
— С помощью нашей разработки можно нагревать, охлаждать и проветривать комнаты в нужное время в нужном количестве,— говорит Сийм, СЕО. — Мы очень тяжелая техническая компания, поэтому нам нужно довольно много денег. Мы уже собрали 1 миллион евро, и теперь мы собираем дополнительно 3 миллиона евро в течение следующих нескольких лет. На саммите хочем встретиться с разными инвесторами и потенциальными клиентами и понять идею, как сделать наш продукт уникальным.
Mooon Dates
Co-founder Яркко Хяркёнен говорит, что разработанное приложение предоставляет возможность проще познакомиться с людьми.
— Вы идете в бар, и вы хотели бы встретить кого-то интересного там? Или вы одиноки и хотели бы встретить там такого же одинокого человека? Приложение поможет легче знакомиться с людьми, — говорит Яркко. — Как будем монетизировать? Мы заключим соглашения с барами, что если один человек отправляет ваучер на напиток другому человеку, то мы получим небольшую комиссию от заведения.
Яркко рассказывает, что на данный он с коллегами составили бюджет в 200 тысяч евро.
— Наша цель — реализовать проект в 5-10 крупных городах Европы. Поэтому на вебсаммите мы заинтересованы получить новые интересные контакты,- говорит Яркко.
Payster Group LLC — Piixpay
Мартин Берггрен рассказывает, что Piixpay уже работает с 2014 года, что соответствует 100 годам в области криптовалюты.
— Мы уже как криптобанк. Идея стартапа состоит в том, что если у вас есть крипто-деньги, скажем, биткойны, вы можете сделать с ними любой платеж. Вы отправляете нам крипто, заполняете форму, куда нужно отправить деньги и ваш платеж уходит,— говорит Мартин.
Также Мартин рассказывает, что на следующий год они ищут 2,3 миллиона долларов.
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