Стартапы на Web Summit-2019: кто представляет Эстонию?

— В настоящее время повсюду есть данные о здоровье — есть генетические данные, есть база данных для медицинских данных, но нет базы данных для данных о здоровье. Мы пытаемся связать генетическую базу данных, данные о состоянии здоровья и медицинские данные, чтобы люди могли принять некоторые дополнительные решения на основе этого, — говорит Пилле. — Этот проект также уменьшит стресс и беспокойство людей по поводу состояния их здоровья. Другая цель — помочь компаниям. Они могут видеть, насколько хороши условия здоровья их сотрудников.

Пилле говорит, что она с коллегами привезла стартап на саммит, чтобы получить международную обратную связь. А также добавила, что стартап уже получил городские инвестиции.

— Они вложили в нас около 20 тысяч евро. Я думаю, что для выхода на рынок нам понадобится еще половина от этой суммы. А 100 тысяч евро будет достаточно, чтобы ознакомиться с рынком.

Global Marketing Solutions

Виталий Сичкарь имеет опыт работы в глобальных корпорациях уже свыше 15 лет. И в этом году он привез стартап под названием Global Marketing Solutions. Суть стартапа заключается в том, что система, которая называется Happy Marketer, берет и обрабатывает данные, которыми оперирует компания в области маркетинга. Потом система выдает решения (условно говоря to-do list) для компании, отвечая на вопросы — что делать с продуктом, ценой, ассортиментом, промоциями, дистрибуцией и так далее.

— Мы не просто показываем красивые чарты с показателями, мы выдаем действующие решения. Миссия нашей компании — сделать маркетологов счастливыми. Уже сегодня обработать тот объем данных, которыми обладает крупная корпорация невозможно. Это не когда-то, а уже на данный момент невозможно. Но компании, в которых работают эти несчастные маркетологи продолжают думать, что это возможно и делают из своих сотрудников роботов, потому что думают, что их мозг может работать как компьютерный процессор, — говорит Виталий Сичкарь, Founder&CEO — Мы считаем это неправильным, это нужно менять, потому что люди должны делать работу людей, а роботы — работу роботов. Поэтому наша платформа поможет маркетологам концентрироваться не на анализе и обработке данных, а на решениях, которые будут полезны для бизнеса, и соответственно, они будут счастливы.

Виталий говорит, что на веб-саммит он приехал с целью найти инвесторов.