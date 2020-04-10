Старейшина Лаури Лаатс: Мустамяэ помогает своим предпринимателям выжить!

”В Управу Мустамяэ обратились несколько малых предприятий, работающих в сфере услуг, а также предприятий общественного питания, которые долгие годы добросовестно работали в нашем районе, а теперь пострадали от кризиса”, — рассказывает Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ. ”Трудные времена заставили многих реорганизовать свою деятельность, наиболее предприимчивые добавили в список своих услуг бесконтактную курьерскую доставку, причем многие сделали это бесплатно".

"Давайте все вместе поможем им пережить это сложное время! Я призываю жителей Мустамяэ пользоваться услугами местных фирм, районная управа в свою очередь будет бесплатно публиковать рекламу мустамяэских предприятий и их услуг в социальных сетях, а также в майском номере газеты Mustamäe Leht. Мы уже опубликовали первую такую заметку о давно полюбившемся мустамяэcцам замечательном ресторане грузинской кухни ”Пиросмани”, который теперь тоже начал предлагать услугу доставки готовой еды на дом, при этом для жителей Мустамяэ эта услуга бесплатная! В настоящее время доставка еды на дом — это большое подспорье для многих, ведь мы знаем, насколько перегружены интернет-магазины", — призывает старейшина

"Я также обращаюсь ко всем надежным и предоставляющим качественные услуги обслуживающим предприятиям Мустамяэ — свяжитесь с нами, если вы считаете, что наша реклама может вам помочь! Чрезвычайное положение пережить нелегко, но вместе мы справимся!” — добавил Лаатс.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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