Старейшина Хааберсти: открытые торговые центры оказывают себе и экономике медвежью услугу

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги торговые центры должны сами перейти на работу по кризисному сценарию и дать своим съемщикам больше уверенности в завтрашнем дне.

”Тяжелое положение арендующих торговые площади может скоро вылиться в закрытие магазина и закончится увольнением работников”, — констатировал старейшина, по оценке которого торговые центры не обращающие внимание на проблемы съёмщиков оказывают себе и экономике медвежью услугу.

Старейшина сказал, что гипотетическая потеря работы и сложная экономическая ситуация провидит людей в поисках помощи в управу. Он похвалил за уже принятые решения и добавил, что понимает причины подобного поведения торговых центров, по которому падение оборота не может быть причиной закрытия магазина, но в черезвычайной ситуации нужно искать гибкие решения и позаботиться о хорошей внутренней коммуникации.

”Для того, чтобы выйти из кризиса несломленными, нужно искать компромиссы. Прежде всего нужно общаться со съёмщиками помещений центра и предлагать хоть какие-то решения. У арендующих помещение и работников должна сохраниться мотивация и перспективы на будущее. Это важно не только для одного конкретного предприятия, но и для всего сектора”, — сказал Ханимяги и призвал всех после окончания кризиса отдать предпочтение эстонскому производителю и выбрать работающих здесь людей, и не заказывать товар из-за границы.