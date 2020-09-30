Старейшая сеть пиццерий Эстонии запустила новую платформу заказа еды

По словам члена правления Peetri Pizza Марко Плеятса, весенняя вспышка коронавируса стала причиной проведения на предприятии масштабных изменений и разработки собственной среды заказов пиццы.

”Социальное дистанцирование значительно увеличило количество заказов еды на дом. Эта тенденция сохраняется до сих пор, но ресторанам труднее получать прибыль от еды, заказанной домой — в отличие от ситуаций, когда люди идут поесть в ресторан. Мы увидели, что нам необходимо изменить бизнес-модель, чтобы удовлетворить потребности клиентов и продолжить работать с прибылью. Одна из важных проблем заключалась в том, что мы больше не знали, кто наши клиенты и каковы их ожидания — этой информацией управляли занимавшиеся доставкой еды партнеры. Также через стороннюю платформу нам было очень сложно делать предложения постоянным клиентам и зарабатывать от заказанной еды прибыль, поскольку за каждый заказ платформе необходимо платить в среднем 25–30% комиссионных”, — пояснил Плеятс.

Совместно с ZITICITY Peetri Pizza разработала платформу заказов, посредством которой пиццу доставляют клиенту в среднем за 15 минут. По словам Плеятса, создание собственной системы заказов в ресторане требует больше времени и больших затрат, чем начало партнерства с Wolt или Bolt, но эти вложения окупаются, потому что они позволяют ресторану предлагать лучшее обслуживание, а также получать прибыль от заказанной еды. ”Когда клиенты размещают заказы на нашем сайте, мы видим их данные и можем напрямую с ними общаться. Клиенты выигрывают от персональных предложений, а также потому, что курьеры ZITICITY доставляют им пиццу быстрее. На приготовление пиццы уходит в среднем 15 минут. Доставка не должна занимать больше времени, ведь никто не хочет есть холодную пиццу”, — сказал Плеятс.

Курьеры ZITICITY используют технологию, которая оптимизирует маршруты, комбинируя срочные заказы на еду с доставкой несрочных посылок и разделяя работу между курьерами так, чтобы доставка занимала минимум времени. По словам соучредителя и исполнительного директора ZITICITY Лаймонаса Норейки, изначально запущенный в Литве стартап призван помочь местным ресторанам и интернет-магазинам конкурировать с глобальными технологическими гигантами, такими как Amazon и Alibaba, а также с доставляющими еду Wolt или Uber Eats. ”У местных предприятий есть конкурентное преимущество, поскольку они очень близки к покупателям. Доставка в пределах городов должна быть максимально быстрой — это важно для клиентов и дает местным предприятиям преимущество во времени перед международными концернами. Мы помогаем ресторанам разработать собственную платформу заказов и интегрировать в нее курьерскую систему: в этом случае и клиент, и ресторан оплачивают заранее установленную плату за доставку за размещенные заказы. У нас нет никаких скрытых платежей или комиссий”, — подтвердил Норейка.